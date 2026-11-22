Segundo a PM, o homem apontou uma arma para os policiais da janela da sala. A equipe apreendeu uma pistola, uma espingarda e 64 munições intactas.

Um homem foi baleado por policiais militares e detido por volta das 3h de sábado (21 de novembro), no Centro de Cambé. Equipes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) foram até um imóvel perto da Santa Casa após um chamado por disparos de arma de fogo. Segundo a corporação, os policiais atiraram quando o homem apontou uma arma para a equipe.

Policiais encontram estojos na garagem

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram estojos de munição deflagrada na garagem. De acordo com o relato da PM, a equipe se aproximava e tentava conversar com o morador quando o viu à janela da sala com uma pistola na mão. Os policiais deram ordem para que ele largasse a arma, mas o homem a apontou na direção deles.

Ferido foi atendido em Cambé e transferido para Londrina

Depois de atingirem o homem, os policiais arrombaram a porta, prestaram os primeiros socorros e chamaram o Siate. A equipe de resgate o levou à Santa Casa de Cambé. Ele foi transferido sob escolta para o Hospital Universitário de Londrina.

PM apreende pistola e espingarda no imóvel

Com apoio da Polícia Científica, a PM apreendeu a pistola Bersa Thunder 9 mm que o homem segurava. Durante as buscas, os policiais também encontraram uma espingarda Liège calibre 20, de dois canos, no fundo falso de um móvel.

Ao todo, a equipe recolheu 64 munições intactas, sendo 54 de calibre 9 mm e dez de calibre 20. A apreensão incluiu ainda 17 estojos deflagrados de calibre 9 mm e um coldre.

A PM apresentou a ocorrência na Central de Flagrantes, com registro de disparo de arma de fogo, resistência e posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições.

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