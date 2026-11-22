A equipe mista de judô do Brasil garantiu a medalha de bronze no Campeonato Mundial Júnior, realizado neste domingo (22) em Tashkent, Uzbequistão. O time superou a Geórgia em uma disputa acirrada, decidida apenas no desempate, fechando o placar em 4 a 3.

Esta é a terceira vez em quatro anos que o Brasil sobe ao pódio na competição por equipes mistas. O resultado repete o desempenho de 2023 e 2025, quando a seleção também conquistou o bronze, mostrando consistência nas categorias de base do judô nacional.

Desempenho da equipe brasileira

Durante o torneio, o Brasil enfrentou adversários fortes. Nas quartas de final, venceu a Alemanha, com destaque para Alexandre Albano II, que abriu a contagem ao aplicar uma chave de braço. Na semifinal, a equipe foi superada pela Rússia, líder do quadro de medalhas, mas garantiu vaga na disputa pelo bronze.

Confronto decisivo pelo bronze

Na luta pelo terceiro lugar, o Brasil entrou com Rafaela Rodrigues, Sophia Câmara, Ana Soares, Hiago Bastos, Silas Costa e Alexandre Albano II. Apesar de começar atrás no placar, a equipe reagiu e, no desempate, Ana Soares garantiu a vitória ao aplicar um ippon sobre Barbare Gelashvili.

Resultados individuais e histórico

Além do bronze por equipes, Rafaela Rodrigues conquistou medalha individual na categoria até 57kg. O Brasil também obteve dois sétimos lugares com Vinicius Oliveira e Alexandre Albano II. Com esse desempenho, o país alcança 91 pódios na história dos Mundiais Júnior, incluindo 16 ouros, 23 pratas e 47 bronzes nas disputas individuais, além de uma prata e três bronzes nas equipes mistas.

Judô brasileiro em destaque internacional

A sequência de medalhas reforça o protagonismo do judô brasileiro nas categorias de base, consolidando o país como uma das potências do esporte. O resultado é motivo de orgulho para atletas, comissão técnica e torcedores, além de inspirar novos talentos a seguirem no caminho do alto rendimento.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br