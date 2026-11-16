Resultado da Quina 7168 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13,5 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 7168 da Quina. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
17 20 26 28 61
Na ordem do sorteio: 17 – 20 – 61 – 28 – 26.
Premiação do concurso 7168
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|Não houve acertadores
|—
|4 acertos
|49
|R$ 10.404,62
|3 acertos
|4.223
|R$ 114,97
|2 acertos
|105.629
|R$ 4,59
A arrecadação total do concurso foi de R$ 11.088.120,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 7169, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 13.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Quina 7167 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 12,2 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.