Resultado da Quina 7168 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13,5 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 7168 da Quina. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

17 20 26 28 61

Na ordem do sorteio: 17 – 20 – 61 – 28 – 26.

Premiação do concurso 7168

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 5 acertos Não houve acertadores — 4 acertos 49 R$ 10.404,62 3 acertos 4.223 R$ 114,97 2 acertos 105.629 R$ 4,59

A arrecadação total do concurso foi de R$ 11.088.120,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 7169, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 13.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Quina 7167 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 12,2 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.