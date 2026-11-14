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Resultado da Quina 7167 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 12,2 milhões

Confira os números sorteados no concurso 7167 da Quina, de sexta-feira (13/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 7167 da Quina. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

05 09 25 39 69

Na ordem do sorteio: 05 – 25 – 39 – 09 – 69.

Premiação do concurso 7167

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
5 acertosNão houve acertadores
4 acertos54R$ 9.177,18
3 acertos5.069R$ 93,10
2 acertos120.944R$ 3,90

A arrecadação total do concurso foi de R$ 10.778.013,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 7168, está previsto para domingo (15/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 12.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Quina 7166 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 11 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#quina#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

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