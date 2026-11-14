Resultado da Quina 7167 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 12,2 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 7167 da Quina. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
05 09 25 39 69
Na ordem do sorteio: 05 – 25 – 39 – 09 – 69.
Premiação do concurso 7167
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|Não houve acertadores
|—
|4 acertos
|54
|R$ 9.177,18
|3 acertos
|5.069
|R$ 93,10
|2 acertos
|120.944
|R$ 3,90
A arrecadação total do concurso foi de R$ 10.778.013,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 7168, está previsto para domingo (15/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 12.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Quina 7166 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 11 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.