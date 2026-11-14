Resultado da Lotomania 2999 de sexta-feira (13/11): 2 apostas acertam e cada uma leva R$ 2,8 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 2999 da Lotomania. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 2 apostas acertaram a faixa principal (20 acertos) e cada uma vai receber R$ 2.830.411,08.

Números sorteados

01 02 05 08 14 17 24 32 37 41 44 55 58 59 71 74 76 79 80 92

Na ordem do sorteio: 44 – 92 – 41 – 17 – 74 – 08 – 71 – 55 – 37 – 05 – 76 – 79 – 24 – 32 – 14 – 58 – 59 – 80 – 02 – 01.

Premiação do concurso 2999

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 20 acertos 2 R$ 2.830.411,08 19 acertos 1 R$ 273.793,73 18 acertos 75 R$ 2.281,61 17 acertos 641 R$ 266,95 16 acertos 4.080 R$ 41,94 15 acertos 16.037 R$ 10,67 0 acertos Não houve acertadores —

A arrecadação total do concurso foi de R$ 5.582.523,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3000, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotomania 2998 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 5,7 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.