Confira os concursos, os prêmios estimados e como apostar nas cinco modalidades; resultados serão publicados no Portal Cambé após os sorteios.

O domingo, 15 de novembro de 2026, terá sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Juntas, as cinco modalidades oferecem R$ 73,35 milhões em prêmios estimados nas faixas principais, conforme os valores apresentados na programação consultada.

A Timemania tem a maior estimativa do dia, com R$ 27,5 milhões, seguida pela Mega-Sena, que pode pagar R$ 27 milhões. Os sorteios dessas modalidades estão previstos a partir das 11h, no horário de Brasília, conforme a programação de domingo das Loterias Caixa.

Loterias com sorteio neste domingo, 15 de novembro

Loteria Concurso Prêmio estimado Aposta simples Mega-Sena 3086 R$ 27 milhões R$ 6,00 Lotofácil 3830 R$ 6 milhões R$ 3,50 Quina 7168 R$ 12,2 milhões R$ 3,00 Timemania 2468 R$ 27,5 milhões R$ 3,50 Dia de Sorte 1348 R$ 650 mil R$ 2,50

Concursos e estimativas conforme a programação apresentada. Os valores são previsões para as faixas principais e podem variar conforme a arrecadação. Os preços das apostas simples constam no manual das Loterias Caixa.

Como apostar em cada modalidade

Mega-Sena: na aposta simples, o participante escolhe seis números entre os 60 disponíveis. Além da faixa principal, com seis acertos, há premiação para quem acerta quatro ou cinco dezenas.

Lotofácil: o jogo simples reúne 15 números escolhidos entre os 25 do volante. A modalidade premia apostas com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos.

Quina: o apostador marca cinco números entre os 80 disponíveis na aposta simples. Há prêmios para quem acerta de duas a cinco dezenas.

Dia de Sorte: para fazer o jogo simples, é necessário escolher sete números entre 01 e 31 e um Mês de Sorte. A modalidade oferece prêmios por quatro a sete acertos, além da premiação pelo mês sorteado.

Timemania: o participante escolhe dez números entre os 80 disponíveis e indica um Time do Coração.

As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas, conforme o funcionamento de cada unidade, ou pelos canais oficiais na internet: o portal Loterias Online e o aplicativo Loterias Caixa. Para participar, é necessário ter 18 anos completos.

Como os sorteios de domingo estão previstos para a manhã, o apostador deve conferir o prazo de encerramento das vendas nos canais oficiais e registrar o jogo com antecedência.

Resultados no Portal Cambé após os sorteios

O Portal Cambé publicará os resultados assim que os sorteios forem realizados e os números forem confirmados oficialmente. As informações sobre ganhadores, rateio e eventuais acumulações serão acrescentadas conforme a divulgação da Caixa.

Todos os resultados também poderão ser consultados na página de loterias do Portal Cambé.