Resultado da Lotofácil 3825 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 1,6 milhão

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3825 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 1.622.768,40.
Números sorteados
01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 19 20 23
Na ordem do sorteio: 05 – 15 – 08 – 09 – 14 – 10 – 01 – 04 – 23 – 06 – 03 – 17 – 19 – 07 – 20.
Premiação do concurso 3825
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|1
|R$ 1.622.768,40
|14 acertos
|177
|R$ 1.922,36
|13 acertos
|7.042
|R$ 35,00
|12 acertos
|94.959
|R$ 14,00
|11 acertos
|543.365
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.823.358,50.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Francisco Beltrao (PR) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3826, está previsto para terça-feira (10/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Lotofácil 3824: resultado de 08/11/2026.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h26 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.