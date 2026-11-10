Resultado da Lotofácil 3825 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 1,6 milhão

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3825 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 1.622.768,40.

Números sorteados

01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 19 20 23

Na ordem do sorteio: 05 – 15 – 08 – 09 – 14 – 10 – 01 – 04 – 23 – 06 – 03 – 17 – 19 – 07 – 20.

Premiação do concurso 3825

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 1 R$ 1.622.768,40 14 acertos 177 R$ 1.922,36 13 acertos 7.042 R$ 35,00 12 acertos 94.959 R$ 14,00 11 acertos 543.365 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.823.358,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Francisco Beltrao (PR) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3826, está previsto para terça-feira (10/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Lotofácil 3824: resultado de 08/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h26 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.