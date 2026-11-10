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Resultado da Lotofácil 3825 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 1,6 milhão

Confira os números sorteados no concurso 3825 da Lotofácil, de segunda-feira (09/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 3825 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 1.622.768,40.

Números sorteados

01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 19 20 23

Na ordem do sorteio: 05 – 15 – 08 – 09 – 14 – 10 – 01 – 04 – 23 – 06 – 03 – 17 – 19 – 07 – 20.

Premiação do concurso 3825

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
15 acertos1R$ 1.622.768,40
14 acertos177R$ 1.922,36
13 acertos7.042R$ 35,00
12 acertos94.959R$ 14,00
11 acertos543.365R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.823.358,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

  1. Francisco Beltrao (PR) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3826, está previsto para terça-feira (10/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Lotofácil 3824: resultado de 08/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h26 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#lotofacil#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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