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Carreta da Saúde oferece exames gratuitos para mulheres em Rebouças

Carreta da Saúde realiza exames gratuitos para mulheres em Rebouças e região. Saiba como participar e cuidar da sua saúde agora mesmo.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Carreta da Saúde oferece exames gratuitos para mulheres em Rebouças
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A Carreta da Saúde da Mulher está em Rebouças para realizar exames gratuitos e atender moradoras de toda a região. A iniciativa prevê a realização de mais de 2 mil exames, beneficiando não apenas as mulheres de Rebouças, mas também das cidades pertencentes à 4ª Regional de Saúde do Paraná.

O atendimento na carreta busca facilitar o acesso a exames preventivos importantes, como mamografias e papanicolau, fundamentais para a detecção precoce de doenças. A ação é voltada especialmente para mulheres que encontram dificuldades para realizar esses procedimentos na rede regular de saúde.

Atendimento regional e impacto local

Além das moradoras de Rebouças, a carreta está aberta para receber mulheres de municípios vizinhos, ampliando o alcance dos serviços e fortalecendo a prevenção em saúde feminina em toda a região. A expectativa é que a passagem da unidade móvel contribua para a redução de filas e agilize diagnósticos.

Importância para a comunidade

A presença da Carreta da Saúde representa um reforço importante para a atenção básica local, especialmente em cidades menores onde a oferta de exames pode ser mais limitada. A iniciativa ajuda a garantir que mais mulheres tenham acesso a cuidados essenciais, promovendo mais qualidade de vida e bem-estar.

Histórico e contexto

A Carreta da Saúde da Mulher já percorreu diversas cidades do Paraná, levando exames e orientações para milhares de mulheres. Em Rebouças e região, a expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores, que ajudaram a identificar precocemente casos de câncer e outras doenças, fortalecendo a rede de proteção à saúde feminina.

Moradoras interessadas devem procurar a unidade móvel durante o período de atendimento e garantir sua vaga. Compartilhe esta informação e incentive outras mulheres da região a cuidarem da saúde. Para mais notícias e atualizações, siga o Portal Cambé nas redes sociais.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

Tags
#4ª Regional de Saúde#bem-estar#carreta da saúde#exames gratuitos#paraná#prevenção#Rebouças#saúde da mulher
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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