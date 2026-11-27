O Paraná alcançou 100% de cobertura vacinal contra a gripe entre gestantes, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado. Foram aplicadas 98.316 doses em unidades de saúde distribuídas por todo o território paranaense.

Esse resultado representa o melhor desempenho dos últimos seis anos na imunização desse público, reforçando a efetividade das ações de prevenção adotadas pelo estado. O objetivo é proteger mães e bebês, reduzindo riscos de complicações causadas pelo vírus influenza.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o acesso facilitado à vacina e a mobilização das equipes de saúde contribuíram para que a meta fosse atingida. A vacinação de gestantes é considerada fundamental para a saúde materna e infantil, já que protege tanto a mãe quanto o bebê nos primeiros meses de vida.

Fonte: www.saude.pr.gov.br