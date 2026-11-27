A Procuradoria Jurídica (PJU) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) mudou sua forma de trabalhar para reduzir a demora na análise de processos. As principais novidades são uma triagem prévia dos documentos, o uso de pareceres referenciais para casos repetitivos e a contratação de um software de gestão jurídica, que está em implantação desde novembro. As informações foram divulgadas pela Coordenadoria de Comunicação da UEL.

O órgão faz o controle de legalidade de todos os atos administrativos da universidade. Passam pela PJU procedimentos como a compra de insumos para laboratórios, reformas de prédios e a elaboração de editais de vestibular e concursos públicos. O setor também representa a UEL na Justiça e fora dela, defendendo o patrimônio público e as políticas da instituição.

Segundo o procurador jurídico Vinícius de Melo Silva, a Procuradoria acompanha as iniciativas da universidade desde o início. Foi assim na regulamentação das cotas para pretos, pardos e indígenas, na criação dos sistemas de heteroidentificação e nos debates atuais sobre cotas para pessoas trans.

“É um trabalho que passa quase como invisível, mas tudo vem para a Procuradoria Jurídica antes de o ato ser praticado para verificar se atende aos requisitos legais. Na Administração Pública, temos a possibilidade de participar desde a elaboração do esboço de uma política pública até a sua defesa quando ela é questionada judicialmente”, afirma Silva.

Nos primeiros meses da atual gestão, a prioridade foi eliminar gargalos burocráticos. A secretaria da PJU passou a fazer uma triagem prévia, conduzida por um profissional do Direito com base em checklists para cada tipo de processo. Com isso, processos incompletos deixam de chegar aos pareceristas e não precisam voltar aos setores de origem depois de semanas de espera.

A Procuradoria também adotou os chamados pareceres referenciais, documentos que fixam parâmetros jurídicos para demandas repetitivas, como renovações e reajustes de contratos. Quando um processo se encaixa nessas regras, não é preciso fazer uma análise individual.

“O objetivo é equilibrar a balança: dar celeridade aos processos menos complexos para que a equipe tenha mais tempo de dedicação às demandas mais sensíveis da instituição, garantindo segurança jurídica”, explica o procurador.

Outra mudança é a contratação inédita de um software privado de gestão jurídica. Prazos processuais, intimações, requisições de pequeno valor (RPVs) e classificações de risco, que antes eram controlados em planilhas manuais, passam a ser acompanhados de forma digital. O sistema permite emitir relatórios detalhados e distribuir tarefas automaticamente.

A atuação jurídica na UEL envolve normas específicas do ensino superior, da pesquisa, da inovação e da saúde. Neste último caso, pesam as demandas do Hospital Universitário (HU), o maior da 17ª Regional de Saúde. A PJU também cuida de questões ligadas à Agência de Inovação Tecnológica (Aintec), como parcerias técnico-científicas, transferência de tecnologia e proteção da propriedade intelectual.

De acordo com a universidade, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) reconheceu recentemente a validade dos órgãos jurídicos universitários, o que reforça a manutenção de uma procuradoria própria em vez de centralizar as demandas na Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“A procuradoria própria zela pela autonomia da universidade e conhece a nossa realidade específica. Universidades que dependem diretamente da PGE em outros estados relatam dificuldades tanto na agilidade dos processos quanto na especialização sobre os temas tratados”, diz Silva.

A PJU também atuou em uma situação recente envolvendo a falência de uma empresa terceirizada que deixou trabalhadores sem pagamento. O órgão elaborou os pareceres e as medidas judiciais que permitiram à UEL pagar diretamente os salários e fazer o depósito judicial das rescisões trabalhistas.

A estrutura física da Procuradoria, que fica na Reitoria, também passou por mudanças. Antigas divisórias foram retiradas para criar um ambiente integrado entre os profissionais. Até o fim do ano, o espaço deve ser ampliado para receber uma sala de reuniões e um novo gabinete, o que permitirá a contratação de residentes técnicos.

Hoje a equipe tem cerca de 22 integrantes, entre advogados estatutários, assessores jurídicos, estagiários e uma estrutura dedicada às licitações e questões trabalhistas do HU. Segundo o procurador, o maior desafio é recompor o quadro de advogados efetivos, responsáveis pela assinatura formal dos atos. Antes de 2024, o último concurso para o cargo havia sido realizado na década de 1990, e parte da equipe está perto da aposentadoria.

“Trabalhamos em conjunto com a administração para repor o quadro de estatutários conforme surgirem vagas na carreira universitária. Manter uma equipe altamente especializada é o que assegura que o gestor público consiga implementar políticas, realizar obras e avançar nas pesquisas com total respaldo legal”, conclui Silva.

Fonte: operobal.uel.br