A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 744 porções de drogas nesta quinta-feira (26), no bairro Tatuquara, em Curitiba. A ação fez parte da Operação Omnis e resultou também no recolhimento de dinheiro e de um simulacro de arma de fogo.

Segundo a PMPR, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) faziam o reforço do policiamento na região quando identificaram suspeitos em atitude considerada suspeita. De acordo com a corporação, havia indícios de envolvimento do grupo com o comércio de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 347 buchas de cocaína, 379 porções de maconha e derivados e 18 pedras de crack. Também foram apreendidos R$ 510 em dinheiro e uma réplica de arma de fogo.

A Polícia Militar orienta que, em casos de crime em andamento, a população acione o telefone 190. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181, do Disque-Denúncia, ou pelo 197, da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br