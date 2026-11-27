O Atlético-MG tem a maior dívida operacional entre os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2026, com R$ 1,857 bilhão, segundo levantamento da Sports Value obtido com exclusividade pelo Valor. Juntos, os clubes somam R$ 12,4 bilhões. No Paraná, o Coritiba aparece em 23º lugar, com R$ 95 milhões, seguido pelo Athletico-PR, com R$ 63 milhões.

Coritiba e Athletico-PR ocupam posições seguidas

Os dois paranaenses estão lado a lado no ranking de dívida operacional, mas a distância entre eles aparece no valor líquido. Ao subtrair a dívida operacional do valor de mercado de cada clube, a Sports Value chega a R$ 1,989 bilhão para o Athletico-PR e R$ 515 milhões para o Coritiba.

Três clubes passam de R$ 1 bilhão em dívida operacional

Botafogo e Cruzeiro são os outros dois clubes com dívida operacional acima de R$ 1 bilhão. O Botafogo ocupa a segunda posição, com R$ 1,253 bilhão, e o Cruzeiro vem em terceiro, com R$ 1,153 bilhão. O Corinthians aparece em quarto lugar, com R$ 966 milhões.

O levantamento considera somente as dívidas operacionais e exclui as fiscais e as de estádios. Segundo a Sports Value, os valores podem ser maiores porque parte das dívidas pode não estar registrada nos balanços dos clubes.

Ranking de dívida operacional dos 30 clubes em 2026

Dívida dos clubes brasileiros em 2026 Os 30 clubes estão em ordem de dívida operacional, da maior para a menor. O valor líquido é o que resta do valor de mercado estimado do clube após descontar essa dívida. Entenda pelo exemplo do Coritiba. Dos R$ 610 milhões de valor de mercado estimado, descontam-se R$ 95 milhões de dívida operacional. O valor líquido fica em R$ 515 milhões. Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas. Ranking de 2026 · Valores em milhões de reais Pos. Clube Valor de mercado

estimado Dívida

operacional Valor

líquido 1º Atlético-MG SAF 3.983 1.857 2.126 2º Botafogo SAF 2.867 1.253 1.614 3º Cruzeiro SAF 3.472 1.153 2.319 4º Corinthians 4.762 966 3.796 5º Santos 1.967 797 1.170 6º Palmeiras 5.162 696 4.466 7º São Paulo 4.073 635 3.438 8º Grêmio 1.786 624 1.162 9º Vasco da Gama SAF 1.988 587 1.401 10º Internacional 2.665 521 2.144 11º Red Bull Bragantino 2.019 425 1.594 12º Fluminense 3.157 354 2.803 13º Sport 756 329 427 14º Flamengo 6.230 311 5.919 15º Santa Cruz 299 299 0 16º Vitória 673 270 403 17º Guarani 290 247 43 18º Fortaleza SAF 726 212 514 19º Ponte Preta 214 185 29 20º Bahia SAF 1.638 168 1.470 21º América-MG SAF 302 163 139 22º Ceará 497 126 371 23º Coritiba SAF 610 95 515 24º Athletico-PR 2.052 63 1.989 25º Criciúma 233 22 211 26º Atlético-GO 421 16 405 27º Remo 470 14 456 28º Mirassol 512 0 512 29º Juventude 387 0 387 30º Cuiabá SAF 215 0 215 Fonte dos dados: Sports Value, em levantamento obtido com exclusividade pelo Valor. A coluna de valor de mercado estimado foi calculada somando a dívida operacional ao valor líquido informado para cada clube. Dívidas fiscais e de estádios ficam fora do cálculo.

Fonte: Sports Value. O valor líquido corresponde ao valor de mercado do clube menos a dívida operacional.