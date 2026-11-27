O Atlético-MG tem a maior dívida operacional entre os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2026, com R$ 1,857 bilhão, segundo levantamento da Sports Value obtido com exclusividade pelo Valor. Juntos, os clubes somam R$ 12,4 bilhões. No Paraná, o Coritiba aparece em 23º lugar, com R$ 95 milhões, seguido pelo Athletico-PR, com R$ 63 milhões.
Coritiba e Athletico-PR ocupam posições seguidas
Os dois paranaenses estão lado a lado no ranking de dívida operacional, mas a distância entre eles aparece no valor líquido. Ao subtrair a dívida operacional do valor de mercado de cada clube, a Sports Value chega a R$ 1,989 bilhão para o Athletico-PR e R$ 515 milhões para o Coritiba.
Três clubes passam de R$ 1 bilhão em dívida operacional
Botafogo e Cruzeiro são os outros dois clubes com dívida operacional acima de R$ 1 bilhão. O Botafogo ocupa a segunda posição, com R$ 1,253 bilhão, e o Cruzeiro vem em terceiro, com R$ 1,153 bilhão. O Corinthians aparece em quarto lugar, com R$ 966 milhões.
O levantamento considera somente as dívidas operacionais e exclui as fiscais e as de estádios. Segundo a Sports Value, os valores podem ser maiores porque parte das dívidas pode não estar registrada nos balanços dos clubes.
Ranking de dívida operacional dos 30 clubes em 2026
Dívida dos clubes brasileiros em 2026
Os 30 clubes estão em ordem de dívida operacional, da maior para a menor. O valor líquido é o que resta do valor de mercado estimado do clube após descontar essa dívida.
Entenda pelo exemplo do Coritiba. Dos R$ 610 milhões de valor de mercado estimado, descontam-se R$ 95 milhões de dívida operacional. O valor líquido fica em R$ 515 milhões.
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
|Pos.
|Clube
|Valor de mercado
estimado
|Dívida
operacional
|Valor
líquido
|1º
|Atlético-MG SAF
|3.983
|1.857
|2.126
|2º
|Botafogo SAF
|2.867
|1.253
|1.614
|3º
|Cruzeiro SAF
|3.472
|1.153
|2.319
|4º
|Corinthians
|4.762
|966
|3.796
|5º
|Santos
|1.967
|797
|1.170
|6º
|Palmeiras
|5.162
|696
|4.466
|7º
|São Paulo
|4.073
|635
|3.438
|8º
|Grêmio
|1.786
|624
|1.162
|9º
|Vasco da Gama SAF
|1.988
|587
|1.401
|10º
|Internacional
|2.665
|521
|2.144
|11º
|Red Bull Bragantino
|2.019
|425
|1.594
|12º
|Fluminense
|3.157
|354
|2.803
|13º
|Sport
|756
|329
|427
|14º
|Flamengo
|6.230
|311
|5.919
|15º
|Santa Cruz
|299
|299
|0
|16º
|Vitória
|673
|270
|403
|17º
|Guarani
|290
|247
|43
|18º
|Fortaleza SAF
|726
|212
|514
|19º
|Ponte Preta
|214
|185
|29
|20º
|Bahia SAF
|1.638
|168
|1.470
|21º
|América-MG SAF
|302
|163
|139
|22º
|Ceará
|497
|126
|371
|23º
|Coritiba SAF
|610
|95
|515
|24º
|Athletico-PR
|2.052
|63
|1.989
|25º
|Criciúma
|233
|22
|211
|26º
|Atlético-GO
|421
|16
|405
|27º
|Remo
|470
|14
|456
|28º
|Mirassol
|512
|0
|512
|29º
|Juventude
|387
|0
|387
|30º
|Cuiabá SAF
|215
|0
|215
Fonte dos dados: Sports Value, em levantamento obtido com exclusividade pelo Valor. A coluna de valor de mercado estimado foi calculada somando a dívida operacional ao valor líquido informado para cada clube. Dívidas fiscais e de estádios ficam fora do cálculo.
Fonte: Sports Value. O valor líquido corresponde ao valor de mercado do clube menos a dívida operacional.