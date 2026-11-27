A Prefeitura de Cambé vai oferecer testes rápidos gratuitos para HIV, sífilis e hepatites B e C na terça-feira (1º de dezembro). A mobilização faz parte da campanha nacional de dezembro de prevenção ao HIV, à aids e a outras infecções sexualmente transmissíveis. Adolescentes, jovens, adultos e idosos podem participar.

Campanha incentiva o diagnóstico precoce

Segundo Rafaela Montanha, enfermeira do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a mobilização busca ampliar o acesso à testagem e permitir que as pessoas iniciem o tratamento no momento adequado.

“Muitas dessas infecções podem não apresentar sintomas. Por isso, realizar o teste é fundamental para conhecer sua condição de saúde, buscar orientação e iniciar o tratamento quando necessário.”

“O HIV tem prevenção, diagnóstico e tratamento, e sífilis e hepatites virais também têm tratamento. O diagnóstico precoce faz toda a diferença”, disse a enfermeira.

Onde fazer o teste em Cambé

Ponto de atendimento Horário da testagem na terça-feira (1º) Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cambé Das 8h às 17h Pronto Atendimento 24 Horas Das 8h às 17h CAPS Das 8h às 17h Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Das 8h às 17h UPA Das 8h às 22h

Para fazer o teste, basta comparecer a um dos pontos com um documento com foto. Segundo a Prefeitura, o procedimento é gratuito, seguro e sigiloso, com resultado em aproximadamente 20 minutos.