A Prefeitura de Cambé vai oferecer testes rápidos gratuitos para HIV, sífilis e hepatites B e C na terça-feira (1º de dezembro). A mobilização faz parte da campanha nacional de dezembro de prevenção ao HIV, à aids e a outras infecções sexualmente transmissíveis. Adolescentes, jovens, adultos e idosos podem participar.
Campanha incentiva o diagnóstico precoce
Segundo Rafaela Montanha, enfermeira do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a mobilização busca ampliar o acesso à testagem e permitir que as pessoas iniciem o tratamento no momento adequado.
“Muitas dessas infecções podem não apresentar sintomas. Por isso, realizar o teste é fundamental para conhecer sua condição de saúde, buscar orientação e iniciar o tratamento quando necessário.”
“O HIV tem prevenção, diagnóstico e tratamento, e sífilis e hepatites virais também têm tratamento. O diagnóstico precoce faz toda a diferença”, disse a enfermeira.
Onde fazer o teste em Cambé
|Ponto de atendimento
|Horário da testagem na terça-feira (1º)
|Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cambé
|Das 8h às 17h
|Pronto Atendimento 24 Horas
|Das 8h às 17h
|CAPS
|Das 8h às 17h
|Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)
|Das 8h às 17h
|UPA
|Das 8h às 22h
Para fazer o teste, basta comparecer a um dos pontos com um documento com foto. Segundo a Prefeitura, o procedimento é gratuito, seguro e sigiloso, com resultado em aproximadamente 20 minutos.