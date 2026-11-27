A Caixa divulgou a premiação do concurso 3839 da Lotofácil, sorteado na quinta-feira (26/11/2026). Ninguém acertou a faixa principal (15 acertos) e o prêmio acumulou.

Os números sorteados estão na matéria Resultado da Lotofácil 3839 de quinta-feira (26/11): veja os números.

Premiação do concurso 3839

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos Não houve acertadores — 14 acertos 223 R$ 1.829,85 13 acertos 8.659 R$ 35,00 12 acertos 98.199 R$ 14,00 11 acertos 499.845 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 18.989.869,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3840, está previsto para sexta-feira (27/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 8.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 27/11/2026 às 04h59 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.