A Caixa divulgou a premiação do concurso 3839 da Lotofácil, sorteado na quinta-feira (26/11/2026). Ninguém acertou a faixa principal (15 acertos) e o prêmio acumulou.
Os números sorteados estão na matéria Resultado da Lotofácil 3839 de quinta-feira (26/11): veja os números.
Premiação do concurso 3839
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|Não houve acertadores
|—
|14 acertos
|223
|R$ 1.829,85
|13 acertos
|8.659
|R$ 35,00
|12 acertos
|98.199
|R$ 14,00
|11 acertos
|499.845
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 18.989.869,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3840, está previsto para sexta-feira (27/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 8.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 27/11/2026 às 04h59 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.