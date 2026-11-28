A Caixa divulgou a premiação do concurso 3840 da Lotofácil, sorteado na sexta-feira (27/11/2026). 2 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos) e cada uma vai receber R$ 3.753.137,51.
Os números sorteados estão na matéria Resultado da Lotofácil 3840 de sexta-feira (27/11): veja os números.
Premiação do concurso 3840
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|2
|R$ 3.753.137,51
|14 acertos
|422
|R$ 2.259,22
|13 acertos
|15.422
|R$ 35,00
|12 acertos
|191.904
|R$ 14,00
|11 acertos
|1.070.114
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 41.221.810,00.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Gaspar (SC) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3841, está previsto para domingo (29/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 28/11/2026 às 04h52 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.