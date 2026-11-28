A Caixa divulgou a premiação do concurso 3840 da Lotofácil, sorteado na sexta-feira (27/11/2026). 2 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos) e cada uma vai receber R$ 3.753.137,51.

Os números sorteados estão na matéria Resultado da Lotofácil 3840 de sexta-feira (27/11): veja os números.

Premiação do concurso 3840

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 2 R$ 3.753.137,51 14 acertos 422 R$ 2.259,22 13 acertos 15.422 R$ 35,00 12 acertos 191.904 R$ 14,00 11 acertos 1.070.114 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 41.221.810,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Gaspar (SC) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3841, está previsto para domingo (29/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 28/11/2026 às 04h52 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.