O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de 14 emendas parlamentares individuais apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2027. As emendas somam R$ 79,3 milhões.

A decisão atende a um pedido do deputado Santana Braga (PT-SP). Segundo o processo, o senador deixou o país logo depois que o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, determinou a retenção de seu passaporte.

Na decisão, Dino afirmou: “A fim de resguardar a higidez do devido processo orçamentário e evitar a consumação de dano de difícil ou impossível reparação, determino, por cautela, a imediata suspensão da tramitação das emendas parlamentares individuais de autoria do Exmo. Senador Flávio Bolsonaro.”

A medida tem caráter liminar. O ministro abriu prazo para que o senador se manifeste e pediu ao Senado Federal que informe se houve autorização de viagem ou se Flávio Bolsonaro está no exterior em missão oficial.

A decisão definitiva será tomada após essas manifestações. O caso ainda pode ser levado ao Plenário do Supremo.

Flávio Bolsonaro chegou a Miami, nos Estados Unidos, três dias depois de ser derrotado no segundo turno das eleições presidenciais. De acordo com as informações do processo, ele vive hoje no país com a família e participa das sessões plenárias do Senado de forma remota.

A entrega dos passaportes havia sido determinada por Moraes em um inquérito que investiga o senador por suspeita de lavagem de dinheiro. O advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio, também é investigado. Os dois negam qualquer irregularidade.

Na decisão, Dino comparou a situação do senador à de Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, e à de Alexandre Ramagem. Os dois eram deputados federais quando se mudaram para os Estados Unidos e tentaram seguir no exercício do mandato morando fora do Brasil.

Naquele caso, o Plenário do STF entendeu que não é legítimo exercer função parlamentar brasileira a partir de outro país. A Câmara dos Deputados cassou o mandato dos dois. “O mandato parlamentar não se compadece com o regime de teletrabalho integral transnacional”, decidiu a Corte na ocasião.

O ministro também registrou: “É de clareza solar que uma emenda parlamentar de autoria de um deputado permanentemente sediado em outro país é revestida de evidente e insanável impedimento de ordem técnica, por afronta aos princípios da legalidade e da moralidade.”

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br