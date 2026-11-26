A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), de 84 anos, se prepara para deixar a Câmara dos Deputados no dia 31 de janeiro, após quatro décadas de vida pública. Em entrevista à Agência Brasil, concedida em seu gabinete nesta terça-feira (24), ela fez um balanço da trajetória, falou sobre a derrota na disputa ao Senado e comentou os planos para o futuro.

Ao longo da carreira, Benedita disputou 13 eleições, venceu nove e perdeu quatro. Ela foi a primeira deputada federal negra eleita no país, a primeira senadora negra e a primeira mulher e primeira pessoa negra a governar o estado do Rio de Janeiro.

Na eleição deste ano, a parlamentar concorreu ao Senado pelo Rio de Janeiro. Segundo a Agência Brasil, ela liderava as principais pesquisas de intenção de voto, mas terminou em terceiro lugar no primeiro turno, em 4 de outubro, com 3.220.765 votos. As duas vagas ficaram com Carlos Portinho e Carlos Jordy, ambos do PL.

Benedita contou que não costuma acompanhar a apuração e que, naquela noite, assistia a um culto online quando recebeu a notícia do companheiro, o ator Antônio Pitanga. “Fui para a sala e estava todo mundo com os olhos cheios d’água: meus netos, minha filha, meus bisnetos. Eu cheguei: ‘Gente, o que que houve? Quem morreu? Nós temos uma campanha! A campanha não acabou! Nós temos um segundo turno do Lula, e eu vou para a rua!'”, relatou.

A deputada afirmou que a saída da Câmara já estava planejada, independentemente do resultado. Segundo ela, a candidatura ao Senado ocorreu por estratégia partidária. “Eu fui muito bem votada, mas não fui eleita. Aceitei o resultado”, disse.

A trajetória de Benedita começou nas atividades comunitárias do Morro do Chapéu Mangueira e no movimento negro, no Rio de Janeiro. Ex-empregada doméstica, ela foi vereadora na capital fluminense antes de chegar a Brasília como deputada constituinte em 1986, mesmo ano em que Lula também foi eleito. Era a única mulher negra entre os constituintes.

Ela exerceu seis mandatos como deputada federal, eleita em 1986, 1990, 2010, 2014, 2018 e 2022, e conquistou uma vaga no Senado em 1994. No Congresso, presidiu comissões e aprovou projetos como a PEC das Domésticas, que regulamentou a profissão.

Na entrevista, Benedita lembrou que, na época da Constituinte, não havia banheiro feminino no plenário e que os gabinetes tinham banheiros apenas nos corredores. “Uma violência política, como se nós nunca fôssemos estar aqui”, afirmou. Segundo ela, as parlamentares cobraram e os banheiros foram construídos.

A deputada também relatou episódios de racismo, como correspondências com ofensas enviadas ao gabinete. Ela disse que costumava responder aos ataques de forma didática, contando parte da própria história e da história do Brasil.

Entre as derrotas, a que mais pesou foi a primeira disputa pela Prefeitura do Rio, em 1992. Benedita venceu o primeiro turno, mas perdeu o segundo para Cesar Maia, então no PMDB, por 51,89% a 48,11%. Em 2020, voltou a concorrer à prefeitura e ficou em quarto lugar.

Sobre os projetos dos quais mais se orgulha, citou a atuação pelos direitos das trabalhadoras domésticas e uma proposta aprovada sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), sancionada no governo Fernando Henrique Cardoso. Ela também mencionou um projeto que garante a mães presas o direito de amamentar e ficar com o bebê por seis meses, além de iniciativas de combate à pobreza e o trabalho atual voltado às mães atípicas.

Evangélica da Assembleia de Deus, a deputada defendeu a separação entre fé e mandato. “Eu nunca troquei o púlpito pela tribuna nem a tribuna pelo púlpito”, declarou.

Quanto ao futuro, Benedita disse que a prioridade é descansar e organizar a agenda com Antônio Pitanga. Ela pretende voltar para o Rio de Janeiro depois de concluir a transição da equipe de gabinete. Sobre as novas parlamentares negras que chegam ao Congresso, como Anielle Franco (PT-RJ) e Ana Elisa Santos Silva (PT-MG), afirmou que não costuma dar conselhos: “Eu só falo para elas: ‘Que bom!'”.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br