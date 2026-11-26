A Prefeitura de Cambé realiza, na segunda-feira (30), uma audiência pública para apresentar e discutir a atualização do Plano Diretor Municipal. O encontro começa às 14h, no plenário da Câmara Municipal, e abordará mudanças na legislação, diretrizes de desenvolvimento e o Plano de Ação e Investimentos para 2026 a 2030.

Proposta muda composição do Conselho da Cidade

Uma das alterações previstas é a reformulação do Conselho Municipal da Cidade de Cambé (CMCC), em conformidade com o Conselho Estadual das Cidades (CONCIDADE). A nova composição terá 20 membros titulares e seus suplentes, com direito a voz e voto: nove representantes do poder público e onze da sociedade civil.

Entre os representantes da sociedade civil, a proposta prevê cinco vagas para movimentos populares, duas para trabalhadores por meio de entidades sindicais, duas para o segmento empresarial, uma para entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa e conselhos profissionais, e uma para organizações não governamentais.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, José Antônio Bahls, a proposta amplia a participação da sociedade civil. Com a mudança, associações de moradores de bairros poderão candidatar-se a uma vaga no Conselho, mediante eleição em Conferência Municipal.

O cadastramento de representantes interessados em participar desse processo será realizado durante a audiência pública.

Minuta reúne 37 artigos e novas diretrizes

A minuta do Projeto de Lei tem 37 artigos e trata de políticas públicas, integração metropolitana, ordenamento territorial, instrumentos de política urbana e gestão democrática.

A proposta também prevê substituir o Anexo II da legislação. O novo documento reunirá a avaliação das diretrizes, proposições e investimentos de 2020; as diretrizes e proposições de 2026; o novo Plano de Ação e Investimentos; e indicadores para avaliar o desenvolvimento municipal.

Segundo as informações da Prefeitura, o trabalho técnico foi desenvolvido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL), em conjunto com a administração municipal.

A audiência será aberta à população, na segunda-feira (30), às 14h, no plenário da Câmara Municipal, na Avenida Inglaterra, 655. O cadastramento dos representantes interessados em concorrer a vagas no Conselho também será feito no encontro.