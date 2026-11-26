Os participantes do Programa Nota Londrina (PNL) têm até a segunda-feira (30) para definir o destino dos créditos acumulados. O saldo é referente a notas fiscais emitidas entre setembro e dezembro de 2025, segundo a Prefeitura de Londrina.

Os créditos podem ser usados para abater o IPTU de 2027 de imóveis localizados em Londrina ou doados a Fundos Municipais de políticas públicas.

O secretário municipal de Fazenda, Eder Pires, afirma que pedir a nota fiscal ao contratar um serviço é um ato de cidadania. “Com ela, o imposto chega aos cofres do Município e volta para a população em serviços públicos. O Nota Londrina devolve ao cidadão parte desse valor, que ele pode usar para abater o IPTU do ano que vem ou destinar a um dos fundos municipais, apoiando causas como a infância, os idosos e a proteção animal. O prazo vai até segunda-feira (30), e convidamos quem tem saldo a acessar o portal e fazer a sua escolha”, disse.

A escolha é feita pelo Portal do PNL, no endereço nota.londrina.pr.gov.br, na opção “Usar meus créditos”. Para abater o IPTU 2027, é preciso ter em mãos o número do cadastro do imóvel.

Quem preferir doar o saldo pode escolher entre diversos fundos municipais, como o dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), do Idoso, dos Direitos das Mulheres, do Meio Ambiente e de Proteção aos Animais, entre outros.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o participante pode indicar o valor que deseja usar, até o limite do saldo disponível. Não é possível destinar quantias abaixo de R$ 1,00.

Pelo regulamento do programa, previsto no Decreto nº 1.463/2015, se houver algum impedimento para o uso dos créditos, o sistema recusa a indicação e exibe uma mensagem ao usuário.

O Nota Londrina tem como objetivo incentivar os moradores a exigir a nota fiscal na contratação de serviços sujeitos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) prestados na cidade. Parte do imposto recolhido volta aos participantes em forma de créditos.

Pessoas físicas podem receber até 30% do valor do imposto, enquanto condomínios comerciais e residenciais têm direito a 10%. Podem participar moradores de Londrina e condomínios cadastrados no portal da Prefeitura, desde que informem o CPF ou o CNPJ na emissão da nota.

Entre os serviços incluídos estão cursos de idiomas, academias, oficinas mecânicas, lavanderias, escolas particulares, salões de beleza e empresas de limpeza e vigilância. Só geram créditos os serviços previstos na legislação do programa e cujo ISS seja recolhido dentro do prazo.

As informações das notas fiscais eletrônicas (NFS-e) são enviadas automaticamente à Receita Municipal. Em novembro, abre-se o prazo para que o participante escolha como usar os créditos, com o saldo disponível para consulta no cadastro.

O programa é parecido com o Nota Paraná, do governo estadual. A diferença está no imposto: o Nota Paraná envolve o ICMS, enquanto o Nota Londrina está ligado ao ISSQN.

Para aderir, basta fazer o cadastro no site do programa. Pessoas físicas informam dados pessoais, e-mail e senha, com ativação imediata.

Condomínios residenciais ou comerciais também se cadastram no site e, depois, precisam gerar requerimento e protocolar na Prefeitura a ata de nomeação do síndico ou responsável. Os créditos passam a ser gerados a partir da data de adesão.

A Secretaria de Fazenda informa ainda que os créditos de notas emitidas entre janeiro e agosto de 2026 não estarão disponíveis para 2027. O motivo é a adequação do sistema ao Padrão Nacional da NFS-e, obrigatório para os municípios desde 1º de janeiro de 2026.

Segundo a pasta, esses créditos serão processados ao longo de 2027 e poderão ser usados no IPTU 2028 ou doados aos fundos municipais, sem prejuízo aos participantes.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br