A equipe de ginástica rítmica da ADR Unopar, de Londrina, estreia nesta sexta-feira (27) no Campeonato Brasileiro de Conjuntos, em Belém (PA). As ginastas londrinenses disputam três categorias: pré-infantil, infantil e adulto. As informações são da Prefeitura de Londrina.

A competição começou nesta quarta-feira (25) e segue até o domingo (29) na Arena Guilherme Paraense, conhecida como Mangueirinho. A delegação londrinense já está na capital paraense.

A categoria pré-infantil reúne atletas de 10 e 11 anos e representa a base do alto rendimento do clube. No infantil, as ginastas de 12 e 13 anos chegam ao torneio como tricampeãs sul-americanas e bicampeãs brasileiras de conjuntos.

O time adulto, formado por atletas a partir de 16 anos, conta com ginastas mais experientes. Parte delas já conquistou títulos no individual, integrou a Seleção Brasileira de Conjuntos e participou de Mundiais de Ginástica.

A treinadora da equipe infantil, Débora Falda, afirmou que o grupo chega bem preparado. “Conseguimos chegar bem preparadas nas três categorias que trouxemos para essa competição e, por sermos um clube com tradição em conjuntos, acaba que este campeonato é o mais importante do ano para nós”, disse.

Segundo ela, a temporada foi de desafios e crescimento. “Foi um ano muito desafiador, mas também de muita evolução em vários aspectos, então as expectativas são altas e, se Deus quiser, vamos trazer muitas medalhas de volta para Londrina”, completou.

A ginasta Yumi Moriyama, da equipe adulta, destacou o trabalho feito ao longo do ano. “Minha expectativa está bem alta em relação aos três conjuntos, falo com muito orgulho de ver o que toda a nossa equipe, junto com a comissão técnica, construiu ao longo desse ano”, afirmou.

A atleta também demonstrou confiança no desempenho das equipes. “Viemos com conjuntos muito habilidosos e que treinaram muito para essa competição; não tenho dúvidas de que será uma competição muito boa e marcante para nós”, declarou.

Pela programação, o pré-infantil compete na prova de mãos livres e o infantil nas 5 bolas, com disputas na sexta-feira (27) e no sábado (28). O adulto se apresenta na prova de bola na sexta-feira e no conjunto misto no sábado. As finais estão marcadas para o domingo (29), último dia do campeonato.

O projeto de ginástica rítmica da ADR Unopar tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), administrado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br