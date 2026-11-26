A Polícia Militar do Paraná (PMPR) deu início, nesta quinta-feira (26), a uma nova fase da Operação Omnis. Segundo a corporação, a ação tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo, prevenir crimes e combater a criminalidade em todas as regiões do Estado.

A operação reúne unidades territoriais e especializadas da PM, que atuam de forma simultânea em diferentes pontos do Paraná. Equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e do policiamento com cães também participam da mobilização.

De acordo com a PMPR, o trabalho será concentrado em locais com grande movimento de pessoas e veículos, principalmente no fim da tarde e no começo da noite. Áreas comerciais, terminais de transporte coletivo, praças e pontos turísticos estão entre os locais prioritários, conforme as características de cada município.

As ações incluem patrulhamento ostensivo e tático, abordagens, fiscalizações de trânsito e atividades voltadas à prevenção de furtos, roubos, tráfico de drogas e outros crimes.

A corporação informou que a distribuição das equipes segue a análise de indicadores criminais e dados da inteligência policial. Com isso, os recursos são direcionados de acordo com as necessidades de segurança de cada região.

O nome da operação vem do latim. A palavra Omnis significa “tudo” ou “todos” e, segundo a PM, representa o caráter amplo da ação, que integra diferentes unidades, modalidades de policiamento e capacidades operacionais.

A Operação Omnis faz parte do planejamento estratégico da Polícia Militar e busca ampliar as ações de prevenção e repressão ao crime, com o uso coordenado de efetivo e estrutura em todo o território paranaense.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br