A combinação de sedentarismo e sintomas depressivos aumenta de forma expressiva o risco cardiometabólico em adultos, segundo estudo do Einstein Hospital Israelita publicado no periódico científico Current Problems in Cardiology. De acordo com a pesquisa, quem reúne as duas condições tem três vezes mais chance de apresentar circunferência da cintura elevada e o dobro de chance de ter sobrepeso ou obesidade.

O levantamento analisou dados de 51.592 adultos que passaram por check-ups preventivos entre 2008 e 2022. Os participantes foram divididos em quatro grupos: ativos sem sintomas depressivos (42,2%), inativos sem sintomas (41,8%), inativos com sintomas (10,5%) e ativos com sintomas (5,5%).

Foram classificados como ativos os adultos que praticavam ao menos 150 minutos semanais de atividade física moderada a vigorosa, conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os pesquisadores avaliaram indicadores como índice de massa corporal (IMC), triglicérides, colesterol total, glicemia de jejum, hipertensão, diabetes e dislipidemia, que é a alteração nos níveis de gordura no sangue. Idade, sexo, consumo de álcool e tabagismo também entraram na análise.

No grupo de pessoas inativas e com sintomas depressivos, a chance de triglicérides elevados foi duas vezes maior. O risco de glicemia de jejum alta foi 1,8 vez maior, o de hipertensão, 1,7 vez maior, e o de diabetes, 1,5 vez maior.

Em nota, o Einstein apontou que um dos principais resultados apareceu nos índices de sobrepeso, obesidade e circunferência da cintura. “Quando inatividade física e sintomas depressivos estavam presentes ao mesmo tempo, a associação com essas alterações foi maior do que a esperada considerando cada fator separadamente”, informou a instituição.

O estudo indica que cumprir os 150 minutos semanais de atividade física recomendados pela OMS pode ajudar a reduzir o perfil de risco cardiometabólico, inclusive entre pessoas com sintomas depressivos. Na comparação entre participantes com esses sintomas, os inativos tiveram mais chances de apresentar diversos fatores de risco do que os ativos, exceto diabetes e dislipidemia.

“Os achados se somam a uma discussão que vem ganhando relevância internacional sobre a relação entre saúde mental e fatores de risco cardiovascular”, avaliou o Einstein. A instituição lembrou que, em 2025, a European Society of Cardiology recomendou mais atenção aos sintomas de saúde mental na avaliação cardiovascular e aos fatores de risco cardiovascular em pacientes em tratamento psiquiátrico.

A pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-graduação Acadêmica do Ensino Einstein, que tem linhas de estudo em envelhecimento, medicina crítica, medicina molecular e neurociências. O trabalho teve participação de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Também colaboraram cientistas da University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, da Universidad Autónoma de Chile, da Universidad de Santiago de Chile e da Deakin University, na Austrália.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br