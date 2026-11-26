A professora Laura Taddei Brandini, da Universidade Estadual de Londrina (UEL), lança nesta quinta-feira (26) o livro Um Caleidoscópio de jornal: Barthes segundo a crítica paulista (1953-2015). O evento ocorre às 17h, na Livraria Olga, na Rua Pio XII, 313, em Londrina.

A obra, publicada pela Editora Papéis Selvagens, investiga como o escritor francês Roland Barthes (1915-1980) marcou presença no debate intelectual brasileiro sem nunca ter visitado o país. Para isso, a autora resgatou textos de jornal esquecidos em arquivos públicos.

A pesquisa foi feita diretamente nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo. A partir desse material, a professora reconstrói as diferentes imagens que Barthes ganhou ao longo da história da crítica literária no Brasil.

Segundo o texto de divulgação, o escritor foi alvo de muitas críticas na década de 1960. Nos anos 1970, seus estudos sobre Semiologia passaram a integrar as bibliografias de cursos universitários.

A partir dos anos 1980, Barthes se tornou uma referência intelectual em áreas como Literatura, Comunicação, Fotografia, Pintura, Música e até Cinema, arte da qual dizia não gostar muito. Com o tempo, seu nome passou a ser usado como argumento de autoridade, associado a uma ideia de refinamento, erudição e desejo.

Laura Brandini é docente do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, no curso de Letras Francês, e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL.

Serviço: lançamento do livro Um Caleidoscópio de jornal: Barthes segundo a crítica paulista (1953-2015). Quinta-feira (26), às 17h, na Livraria Olga, Rua Pio XII, 313, Londrina.

Fonte: operobal.uel.br