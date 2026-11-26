Um casal foi preso em flagrante com R$ 850 mil em dinheiro nesta quarta-feira (25), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A prisão foi feita pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) e pela Polícia Federal (PF), e os dois vão responder por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, segundo a PMPR.

De acordo com a corporação, a abordagem aconteceu no momento em que o casal deixava uma agência bancária. A ação fez parte do trabalho da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR).

Participaram da operação equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), da ROCAM do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e policiais federais.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que os dois suspeitos já haviam cumprido pena por tráfico de drogas. Conforme a PMPR, ambos também têm histórico de envolvimento com descaminho.

O casal e o dinheiro apreendido foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde a prisão em flagrante foi formalizada.

A FICCO/PR reúne a Polícia Federal, a Polícia Militar do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), que atuam de forma integrada no combate ao crime organizado no estado.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br