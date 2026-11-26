O homem suspeito de matar João Alves Moreira, de 79 anos, em Cambé, foi ouvido pela polícia. Na transcrição do interrogatório, ele se identifica como Sebastião Martinho de Oliveira, tem 65 anos e diz ser conhecido como Tião.

João morreu baleado na tarde de terça-feira (24), na Rua Francisco Lopes Hernández, no Jardim Ana Rosa. Segundo a Polícia Militar, os dois brigaram na rua e o suspeito atirou contra o idoso antes de fugir a pé. O homem foi localizado e detido pouco depois.

Suspeito diz que foi ao local para falar com a filha da vítima

Durante o interrogatório, o homem afirmou que foi ao local para conversar com a filha de João, que seria sua esposa. Em um trecho, ao ser questionado sobre a morte, disse: “eu dei um tiro nele”. Em outros momentos, afirmou não se lembrar claramente do que aconteceu.

Polícia apura possível relação com ocorrência anterior

Em reportagem publicada na terça-feira (24), a Polícia Militar informou que havia um boletim de ocorrência registrado contra o suspeito por tentativa de homicídio, cerca de dois dias antes. A corporação também disse que a motivação do caso ainda era investigada.

Na ocasião, o Siate relatou quatro perfurações no corpo da vítima, inicialmente localizadas nas regiões do tórax, da coxa e do rosto. Imagens de câmeras de moradores mostrariam o início de uma briga entre os dois, segundo a PM.