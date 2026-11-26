Concurso especial 7173 será sorteado no domingo (29), às 11h; aposta simples custa R$ 2,50 durante a promoção

O prêmio estimado da Quina Friday subiu de R$ 50 milhões para R$ 80 milhões. A nova estimativa representa um aumento de R$ 30 milhões em relação ao valor anterior.

O sorteio do concurso especial 7173 está previsto para domingo (29 de novembro), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 10h30 do dia do sorteio, segundo a Caixa.

Como apostar na Quina Friday

Para jogar, é preciso escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Na aposta simples, com cinco números, o preço promocional da Quina Friday é de R$ 2,50. O valor é válido para esse concurso especial; a aposta simples regular da Quina custa R$ 3.

Quem marcar mais números paga um valor maior. Por exemplo, a aposta com seis números custa R$ 15 durante a promoção. As apostas podem ser registradas nas lotéricas, no portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa.

No concurso especial, se não houver ganhador na faixa principal, o prêmio é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.