Atlético-MG e Corinthians fecham a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. As equipes chegam ao confronto com metas opostas na tabela.

O Galo precisa da vitória para continuar dependendo apenas de si na briga por uma vaga na próxima Libertadores. O Timão, se vencer, sai da zona de rebaixamento e ganha fôlego para evitar a queda para a Série B.

O time mineiro entra em campo ainda abalado pela derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, da Argentina, no sábado (21), na final da Copa Sul-Americana. A decisão foi disputada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Foi o segundo vice-campeonato seguido do Atlético na Sul-Americana e o terceiro em torneios continentais. Em 2024, a equipe perdeu a final da Libertadores para o Botafogo.

Com 51 pontos, o Atlético-MG está três atrás do Bahia, sexto colocado e último time dentro do G-6, grupo que garante vaga na Libertadores. Uma vitória iguala a pontuação dos baianos e coloca os mineiros à frente pelo número de vitórias, 15 contra 14.

O problema é a sequência recente. O Galo não vence há oito partidas, com seis derrotas e dois empates.

Se a fase ruim continuar, o Atlético terá de torcer contra o Bahia, que enfrenta o Botafogo no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A vaga pode ser decidida no confronto direto da última rodada, na quarta-feira (2), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Corinthians abre o Z-4, que reúne os quatro últimos colocados, com 40 pontos. Um empate já leva o time paulista a ultrapassar Grêmio e Mirassol, ambos com 41, pelo saldo de gols, o que empurra o Mirassol para a zona de rebaixamento.

Com vitória, os corintianos também passam o Botafogo, que tem 43 pontos, e sobem para o 14º lugar. Uma derrota em Belo Horizonte, porém, abre a possibilidade de rebaixamento já na rodada seguinte.

Isso acontece se o Corinthians perder para o Grêmio no domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, se o Mirassol vencer o Athletico-PR no Maião, no mesmo dia e horário, e se o Botafogo pontuar contra o Bahia no sábado.

O Timão vive momento de recuperação. Depois de 11 jogos sem vitória, com cinco derrotas seguidas nesse período, a equipe está invicta há três partidas, com vitórias sobre Mirassol (2 a 0) e Botafogo (4 a 0) e empate sem gols com o São Paulo, fora de casa.

O time não sofreu gols nesses três jogos, algo que não acontecia desde abril, quando passou sete partidas sem ser vazado.

No Atlético-MG, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com o volante Fred e o zagueiro Vitão, ambos suspensos. No Corinthians, o holandês Clarence Seedorf terá de volta o zagueiro André Ramalho, que cumpriu suspensão na rodada anterior, e o volante André, que estava com a seleção brasileira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br