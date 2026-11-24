O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou, na noite desta segunda-feira (23), um pedido de intervenção judicial no Corinthians. Segundo o órgão, a medida foi solicitada depois da conclusão de um inquérito que apontou crise institucional, política, econômica, financeira e administrativa no clube paulista.

No mesmo pedido, o MP solicitou o afastamento imediato do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça. A instituição também pede a nomeação de uma comissão interventora para assumir a administração do clube.

A ação civil pública foi proposta pelos promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques. Eles sugerem que a comissão interventora atue por um prazo inicial de três meses.

De acordo com o documento, a investigação constatou “a existência de situação financeira caótica que coloca em risco a continuidade do exercício das atividades pela agremiação”.

O MP também concluiu que a administração do Corinthians não funciona conforme o previsto em seu estatuto, que o órgão classifica como “desatualizado”. Para os promotores, essa é uma “situação [essa] que preserva a letargia e impede qualquer renovação de sua gestão e governança”.

Ainda segundo o Ministério Público, a omissão dos órgãos de controle do clube “fomenta e resguarda inúmeras práticas de atos ilícitos e contratos lesivos ao clube”.

Na manifestação, o MPSP afirma que a dívida do Corinthians chega a R$ 2,8 bilhões e que o valor cresce “de forma acelerada”. O órgão aponta que o clube está em estado de pré-insolvência, com patrimônio líquido negativo superior a R$ 1,054 bilhão e insuficiência de capital de giro de R$ 663,4 milhões.

O documento cita também que a geração operacional do clube não consegue suportar os encargos financeiros elevados. Há ainda, segundo o MP, uma dependência crescente de antecipações de receitas futuras para manter as atividades do dia a dia.

Pelo pedido, até que a comissão assuma o controle administrativo, o Corinthians fica proibido de realizar operações extraordinárias, como antecipação de receitas, venda de bens, contratação de novos empréstimos e assinatura de contratos relevantes. O clube também deve preservar documentos físicos e digitais.

O MP estabelece que a comissão interventora não poderá interferir na gestão esportiva nem no funcionamento do clube. Ela também não deverá atuar no processo eleitoral marcado para o fim deste mês, que vai escolher o próximo presidente corintiano.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br