A Fifa confirmou Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica como sedes da Copa do Mundo Feminina de 2031. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (23), durante um Congresso Extraordinário realizado de forma virtual com as associações nacionais filiadas à entidade.

Segundo a Fifa, a edição de 2031 será a primeira da história do torneio com 48 seleções e com organização dividida entre quatro países. Quando foi disputada pela primeira vez, em 1991, a competição reunia 12 equipes.

No mesmo congresso, a entidade definiu as sedes da Copa de 2035, que será realizada na Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. As candidaturas conjuntas das duas edições foram aprovadas por aclamação, depois de processos de seleção iniciados pelo Conselho da Fifa em março de 2025.

Antes disso, o Mundial Feminino desembarca no Brasil. A Copa de 2027 será a primeira disputada na América do Sul, com jogos entre 24 de junho e 25 de julho. A abertura e a final estão marcadas para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

O torneio no Brasil terá 32 seleções, distribuídas em oito grupos. De acordo com a Fifa, o sorteio da fase de grupos acontece no dia 11 de dezembro, às 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br