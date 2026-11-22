No último dia do Mundial de Taekwondo Paralímpico, realizado em Muju, na Coreia do Sul, o Brasil garantiu mais uma medalha para o país. O paraibano Joel Gomes conquistou o bronze na categoria masculina até 80 kg, após superar adversários do Uzbequistão e da Croácia, e ser derrotado na semifinal pelo mexicano Luis Najera.

Além de Joel, outros brasileiros também competiram neste domingo (22). A paulista Débora Menezes, que já foi medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, disputou a categoria feminina acima de 65 kg, mas foi eliminada nas quartas de final pela russa Elena Saviskaia. Já Ricardo Wagner Messias, do Rio Grande do Norte, parou nas oitavas de final da categoria masculina acima de 80 kg, após perder para o camaronês Billy Martial Fomo.

No sábado, o Brasil já havia subido ao pódio com Silvana Cardoso, que conquistou a medalha de prata na categoria feminina até 57 kg. Com isso, a delegação encerra sua participação no Mundial com duas medalhas, mostrando evolução e competitividade na modalidade.

Agora, a equipe brasileira se prepara para o Grand Prix de Astana, no Cazaquistão, que será o último desafio internacional do taekwondo paralímpico neste ano, marcado para o dia 28 de novembro.

A conquista de Joel Gomes reforça o crescimento do taekwondo paralímpico brasileiro, que vem se destacando em competições internacionais e ganhando espaço no cenário esportivo do país. O desempenho da delegação em Muju é resultado de um trabalho constante de atletas e comissão técnica, que buscam fortalecer a presença do Brasil nos principais eventos da modalidade.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br