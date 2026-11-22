O Flamengo garantiu seu décimo título do Campeonato Brasileiro ao empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, neste sábado (21), no gramado do Nubank Parque, em São Paulo. O resultado antecipou a conquista rubro-negra, que precisava apenas de um ponto para levantar a taça de 2026, com duas rodadas de antecedência. O gol decisivo foi marcado por Samuel Lino, aos 30 minutos do segundo tempo, selando a festa dos torcedores presentes e de milhões de flamenguistas pelo país.

O jogo começou com pressão do Palmeiras, que abriu o placar com Jhon Arias logo aos 11 minutos do primeiro tempo. O Flamengo buscou o empate durante toda a partida e só conseguiu balançar as redes na etapa final, após rápida jogada entre Arrascaeta e Bruno Henrique, finalizada por Samuel Lino. O atacante, antes contestado, foi eleito o melhor jogador em campo e entrou para a história do clube carioca.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 80 pontos na tabela, enquanto o Palmeiras ficou com 74, repetindo o vice-campeonato das duas últimas temporadas. O Verdão ainda sonha com títulos na Copa do Brasil e na Libertadores. A taça oficial do Brasileirão será entregue ao Flamengo somente após o término da competição, mas a diretoria levou a taça da conquista de 2025 para a tradicional volta olímpica no estádio rival.

O título coroa uma campanha consistente do Flamengo, que soma 24 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas em 36 jogos, além de 74 gols marcados. A equipe comandada por Leonardo Jardim já havia conquistado o Campeonato Carioca neste ano e segue como referência no futebol nacional, aumentando sua coleção de troféus na década.

O clima de comemoração tomou conta do Rio de Janeiro, com fogos e celebrações em diversos bairros. O próximo compromisso do Flamengo será contra o Coritiba, seguido do encerramento da temporada diante da Chapecoense.

O domínio do Flamengo no cenário nacional reforça a força do clube da Gávea, que segue acumulando conquistas e mobilizando sua apaixonada torcida em todo o Brasil.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br