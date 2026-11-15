Concurso deste domingo tem prêmio estimado em R$ 6 milhões; confira os números e a premiação após a divulgação oficial.
A Lotofácil 3830 tem sorteio previsto para as 11h deste domingo, 15 de novembro de 2026, pelo horário de Brasília. O prêmio estimado para a faixa principal, destinada às apostas que acertarem as 15 dezenas, é de R$ 6 milhões.
O Portal Cambé divulgará os números sorteados e a divisão dos prêmios assim que as informações oficiais forem disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal.
Números sorteados na Lotofácil 3830
Lotofácil 3830
Domingo, 15 de novembro de 2026
Dezenas sorteadas
Atenção: a imagem enviada mostra apenas 14 dezenas. Falta confirmar uma dezena para completar o resultado.
A quantidade de ganhadores e os valores da premiação serão informados após a apuração oficial.
Após o sorteio, os números serão apresentados neste espaço para facilitar a conferência dos bilhetes.
Premiação da Lotofácil 3830
Além da faixa principal de 15 acertos, a modalidade contempla apostas com 14, 13, 12 e 11 acertos.
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Valor por aposta
|15 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|14 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|13 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|12 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|11 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
A Lotofácil acumulou?
A confirmação de ganhadores ou de acumulação será divulgada após a apuração oficial. Caso mais de uma aposta acerte as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.
Como apostar na Lotofácil
Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento de cada concurso.
Próximo concurso
A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão informadas após a atualização oficial da Caixa.
Acompanhe este e outros sorteios na página de loterias do Portal Cambé.
Fonte: Loterias Caixa.