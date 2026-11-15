Concurso deste domingo tem prêmio estimado em R$ 6 milhões; confira os números e a premiação após a divulgação oficial.

A Lotofácil 3830 tem sorteio previsto para as 11h deste domingo, 15 de novembro de 2026, pelo horário de Brasília. O prêmio estimado para a faixa principal, destinada às apostas que acertarem as 15 dezenas, é de R$ 6 milhões.

O Portal Cambé divulgará os números sorteados e a divisão dos prêmios assim que as informações oficiais forem disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal.

Números sorteados na Lotofácil 3830

RESULTADO Lotofácil 3830 Domingo, 15 de novembro de 2026 Dezenas sorteadas 01 03 04 09 12 13 16 17 18 21 22 23 24 25 Atenção: a imagem enviada mostra apenas 14 dezenas. Falta confirmar uma dezena para completar o resultado. Prêmio estimado do concurso R$ 6 milhões A quantidade de ganhadores e os valores da premiação serão informados após a apuração oficial. Confira seu bilhete nos canais oficiais da Caixa .

Após o sorteio, os números serão apresentados neste espaço para facilitar a conferência dos bilhetes.

Premiação da Lotofácil 3830

Além da faixa principal de 15 acertos, a modalidade contempla apostas com 14, 13, 12 e 11 acertos.

Faixa Apostas ganhadoras Valor por aposta 15 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 14 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 13 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 12 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 11 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação

A Lotofácil acumulou?

A confirmação de ganhadores ou de acumulação será divulgada após a apuração oficial. Caso mais de uma aposta acerte as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.

Como apostar na Lotofácil

Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento de cada concurso.

Próximo concurso

A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão informadas após a atualização oficial da Caixa.

Acompanhe este e outros sorteios na página de loterias do Portal Cambé.

Fonte: Loterias Caixa.