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Resultado da Lotofácil 3830 de hoje, 15/11: veja as dezenas

Por Redação Portal CambéAtualizada em 15/11/2026 às 11:122 min de leitura
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Concurso deste domingo tem prêmio estimado em R$ 6 milhões; confira os números e a premiação após a divulgação oficial.

A Lotofácil 3830 tem sorteio previsto para as 11h deste domingo, 15 de novembro de 2026, pelo horário de Brasília. O prêmio estimado para a faixa principal, destinada às apostas que acertarem as 15 dezenas, é de R$ 6 milhões.

O Portal Cambé divulgará os números sorteados e a divisão dos prêmios assim que as informações oficiais forem disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal.

Números sorteados na Lotofácil 3830

RESULTADO

Lotofácil 3830

Domingo, 15 de novembro de 2026

Dezenas sorteadas

01 03 04 09 12 13 16 17 18 21 22 23 24 25

Atenção: a imagem enviada mostra apenas 14 dezenas. Falta confirmar uma dezena para completar o resultado.

Prêmio estimado do concurso R$ 6 milhões

A quantidade de ganhadores e os valores da premiação serão informados após a apuração oficial.

Após o sorteio, os números serão apresentados neste espaço para facilitar a conferência dos bilhetes.

Premiação da Lotofácil 3830

Além da faixa principal de 15 acertos, a modalidade contempla apostas com 14, 13, 12 e 11 acertos.

FaixaApostas ganhadorasValor por aposta
15 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação
14 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação
13 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação
12 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação
11 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação

A Lotofácil acumulou?

A confirmação de ganhadores ou de acumulação será divulgada após a apuração oficial. Caso mais de uma aposta acerte as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.

Como apostar na Lotofácil

Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento de cada concurso.

Próximo concurso

A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão informadas após a atualização oficial da Caixa.

Acompanhe este e outros sorteios na página de loterias do Portal Cambé.

Fonte: Loterias Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#lotofacil#resultado#Resultado de loteria#sorteio
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.