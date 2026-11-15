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Quina 7168 hoje, 15/11: prêmio de R$ 12,2 milhões

Por Redação Portal CambéAtualizada em 15/11/2026 às 11:142 min de leitura
Editorias
LoteriasQuina
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A Quina pode pagar R$ 12,2 milhões neste domingo (15 de novembro de 2026). O sorteio do concurso 7168 está previsto para as 11h, no horário de Brasília.

O prêmio está acumulado. Esta matéria será atualizada com as cinco dezenas sorteadas e os valores da premiação após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 7168 de hoje

Resultado do sorteio

Quina • Concurso 7168

Dezenas sorteadas

  • 17
  • 20
  • 26
  • 28
  • 61

Números apresentados em ordem crescente.

Premiação em apuração.
A quantidade de ganhadores e os valores por faixa serão atualizados após a divulgação do rateio oficial da Caixa.

As dezenas do concurso 7168 serão publicadas neste espaço assim que o resultado oficial estiver disponível.

Números sorteados: [aguardando divulgação]

Premiação da Quina 7168

O número de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a divulgação do rateio oficial.

Faixa de premiaçãoApostas ganhadorasValor por aposta
5 acertosAguardando divulgaçãoAguardando divulgação
4 acertosAguardando divulgaçãoAguardando divulgação
3 acertosAguardando divulgaçãoAguardando divulgação
2 acertosAguardando divulgaçãoAguardando divulgação

A Quina acumulou ou teve ganhador?

A confirmação sobre ganhadores com cinco acertos será acrescentada após a apuração oficial. A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso também serão atualizadas neste espaço.

Os leitores podem acompanhar esta matéria e conferir outras apurações na página de loterias do Portal Cambé.

Fonte: Caixa Econômica Federal.

Tags
#Caixa Econômica Federal#concurso 7168#loterias#quina
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.