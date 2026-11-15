A Quina pode pagar R$ 12,2 milhões neste domingo (15 de novembro de 2026). O sorteio do concurso 7168 está previsto para as 11h, no horário de Brasília.

O prêmio está acumulado. Esta matéria será atualizada com as cinco dezenas sorteadas e os valores da premiação após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 7168 de hoje

Resultado do sorteio Quina • Concurso 7168 Domingo, 15 de novembro de 2026 Dezenas sorteadas 17

20

26

28

61 Números apresentados em ordem crescente. Premiação em apuração.

A quantidade de ganhadores e os valores por faixa serão atualizados após a divulgação do rateio oficial da Caixa. Dezenas conforme a transmissão do sorteio da Caixa.

Confira mais resultados de loterias no Portal Cambé .

As dezenas do concurso 7168 serão publicadas neste espaço assim que o resultado oficial estiver disponível.

Números sorteados: [aguardando divulgação]

Premiação da Quina 7168

O número de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a divulgação do rateio oficial.

Faixa de premiação Apostas ganhadoras Valor por aposta 5 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 4 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 3 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 2 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação

A Quina acumulou ou teve ganhador?

A confirmação sobre ganhadores com cinco acertos será acrescentada após a apuração oficial. A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso também serão atualizadas neste espaço.

Os leitores podem acompanhar esta matéria e conferir outras apurações na página de loterias do Portal Cambé.

Fonte: Caixa Econômica Federal.