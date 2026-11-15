A Quina pode pagar R$ 12,2 milhões neste domingo (15 de novembro de 2026). O sorteio do concurso 7168 está previsto para as 11h, no horário de Brasília.
O prêmio está acumulado. Esta matéria será atualizada com as cinco dezenas sorteadas e os valores da premiação após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Resultado da Quina 7168 de hoje
Resultado do sorteio
Quina • Concurso 7168
Dezenas sorteadas
- 17
- 20
- 26
- 28
- 61
Números apresentados em ordem crescente.
Premiação em apuração.
A quantidade de ganhadores e os valores por faixa serão atualizados após a divulgação do rateio oficial da Caixa.
As dezenas do concurso 7168 serão publicadas neste espaço assim que o resultado oficial estiver disponível.
Números sorteados: [aguardando divulgação]
Premiação da Quina 7168
O número de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a divulgação do rateio oficial.
|Faixa de premiação
|Apostas ganhadoras
|Valor por aposta
|5 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|4 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|3 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|2 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
A Quina acumulou ou teve ganhador?
A confirmação sobre ganhadores com cinco acertos será acrescentada após a apuração oficial. A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso também serão atualizadas neste espaço.
Os leitores podem acompanhar esta matéria e conferir outras apurações na página de loterias do Portal Cambé.
Fonte: Caixa Econômica Federal.