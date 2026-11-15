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Prêmio TV Brasil Petrobras destaca futebol feminino nacional

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas celebra destaques do futebol feminino no Museu do Futebol, com transmissão ao vivo. Confira os premiados!

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Prêmio TV Brasil Petrobras destaca futebol feminino nacional
Prêmio TV Brasil Petrobras destaca futebol feminino nacional
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O Museu do Futebol, em São Paulo, será palco neste domingo (15), a partir das 19h, da primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, iniciativa que valoriza o futebol feminino no país. O evento será transmitido ao vivo pela TV Brasil e pelo canal da emissora no YouTube, com apresentação de Cissa Guimarães.

A cerimônia reconhece atletas, clubes e profissionais que se destacaram na temporada. Entre as homenagens, estão as jogadoras pioneiras do futebol feminino brasileiro e o lançamento da terceira edição da Seleção Petrobras de Jornalismo, que vai premiar reportagens sobre a modalidade com bolsas de R$ 20 mil.

O prêmio contempla categorias como Melhor Jogadora, Gol Mais Bonito, Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Artilheira e Craque da Torcida, além de reconhecer departamentos de futebol feminino e iniciativas de combate ao feminicídio nos clubes. A escolha dos vencedores foi feita por representantes dos próprios clubes, exceto nas categorias Craque da Torcida e Artilheira, que tiveram votação popular e contagem de gols, respectivamente.

Entre os destaques, Lourdes González, atacante do Vasco, será premiada como artilheira da temporada, após marcar 15 gols na campanha do clube na Série A2. As meias Micaelly (Ferroviária), Darlene (Internacional) e a lateral Limpia Fretes (Juventude) disputam o título de Craque da Torcida.

O fortalecimento do futebol feminino tem sido pauta recorrente no Brasil, com aumento de investimentos, visibilidade e reconhecimento das atletas. Premiações como esta reforçam a importância da modalidade e incentivam novas gerações a seguirem no esporte.

Acompanhe a cobertura completa do evento e compartilhe sua opinião sobre o crescimento do futebol feminino no Brasil. Siga o Portal Cambé para mais notícias da região e do esporte nacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#destaques do futebol#Esporte Feminino#Futebol Feminino#jornalismo esportivo#petrobras#prêmio#são paulo#tv brasil
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Redação Portal Cambé
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