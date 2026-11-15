A Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 27 milhões no concurso 3086, com sorteio previsto para este domingo, 15 de novembro de 2026, às 11h, no horário de Brasília.
O Portal Cambé divulgará as seis dezenas nesta página após o sorteio e a conferência do resultado. Os leitores também poderão acompanhar a atualização das informações sobre ganhadores e premiação.
Resultado da Mega-Sena 3086 no Portal Cambé
Aguardando o resultado. Os números sorteados serão publicados neste espaço assim que forem conferidos.
Confira as dezenas
Resultado da Mega-Sena
Concurso 3086 • 15/11/2026
- 43
- 03
- 20
- 35
- 46
- 38
Sorteio Realizado
Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.
Se você estiver acompanhando a matéria durante o sorteio, atualize a página para visualizar as informações mais recentes. A publicação das dezenas será feita manualmente pela equipe do Portal Cambé.
Qual é o prêmio da Mega-Sena de hoje?
O prêmio estimado para a faixa principal do concurso 3086 é de R$ 27 milhões. A confirmação sobre o prêmio ter saído ou acumulado será acrescentada após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Ganhadores e divisão dos prêmios
Após a divulgação do rateio, o Portal Cambé atualizará a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa:
- Sena — seis acertos: aguardando divulgação.
- Quina — cinco acertos: aguardando divulgação.
- Quadra — quatro acertos: aguardando divulgação.
Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial da Caixa.
Esta matéria será atualizada com o resultado e a premiação da Mega-Sena 3086. Acompanhe pelo Portal Cambé.