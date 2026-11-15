A Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 27 milhões no concurso 3086, com sorteio previsto para este domingo, 15 de novembro de 2026, às 11h, no horário de Brasília.

O Portal Cambé divulgará as seis dezenas nesta página após o sorteio e a conferência do resultado. Os leitores também poderão acompanhar a atualização das informações sobre ganhadores e premiação.

Resultado da Mega-Sena 3086 no Portal Cambé

Aguardando o resultado. Os números sorteados serão publicados neste espaço assim que forem conferidos.

Confira as dezenas Resultado da Mega-Sena Concurso 3086 • 15/11/2026 43

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38 Sorteio Realizado Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.

Se você estiver acompanhando a matéria durante o sorteio, atualize a página para visualizar as informações mais recentes. A publicação das dezenas será feita manualmente pela equipe do Portal Cambé.

Qual é o prêmio da Mega-Sena de hoje?

O prêmio estimado para a faixa principal do concurso 3086 é de R$ 27 milhões. A confirmação sobre o prêmio ter saído ou acumulado será acrescentada após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Ganhadores e divisão dos prêmios

Após a divulgação do rateio, o Portal Cambé atualizará a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa:

Sena — seis acertos: aguardando divulgação.

aguardando divulgação. Quina — cinco acertos: aguardando divulgação.

aguardando divulgação. Quadra — quatro acertos: aguardando divulgação.

Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial da Caixa.

Esta matéria será atualizada com o resultado e a premiação da Mega-Sena 3086. Acompanhe pelo Portal Cambé.