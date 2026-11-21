A deputada federal Talíria Petrone (Psol-RJ) tornou públicas ameaças de morte e violência sexual recebidas às vésperas do Dia da Consciência Negra, comemorado na última sexta-feira (20). As mensagens, segundo a parlamentar, foram assinadas por alguém que se apresenta como representante de um partido neofascista e incluem ameaças explícitas de extermínio político.

Em nota divulgada à imprensa, Talíria relatou que, durante a última campanha eleitoral, já havia recebido pelo menos dez e-mails com ameaças diretas. Ela destacou que a violência política contra mulheres negras tem como objetivo desgastar emocionalmente, impor um estado de alerta permanente e intimidar familiares, buscando afastar essas mulheres da vida pública.

A deputada afirmou que ataques como esse não atingem apenas indivíduos, mas enviam um recado coletivo para todas as mulheres negras que atuam na política e no debate público. “Quando um extremista de direita me ataca com ofensas racistas e descreve cenas de violência sexual e assassinato, ele tenta intimidar todas nós”, declarou.

Talíria também lembrou que já precisou deixar o Rio de Janeiro, estado pelo qual foi eleita, por dois anos, após a divulgação de um plano de execução organizado por milicianos. Na ocasião, ela saiu às pressas com a filha ainda pequena.

Para a parlamentar, não é coincidência que o ataque tenha ocorrido próximo ao 20 de Novembro, data que simboliza a resistência negra no Brasil. Ela reforçou que seguirá ocupando espaços políticos, enfrentando o racismo e a violência de gênero.

Casos como o de Talíria Petrone evidenciam o aumento da violência política de gênero e raça no país, especialmente contra mulheres negras. O tema tem gerado debates e mobilizado entidades em defesa dos direitos humanos e da democracia.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br