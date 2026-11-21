Moradores de parte da cidade podem ter água com pouca pressão ou torneiras secas neste sábado (21). Segundo a Sanepar, a recuperação deve começar à noite.

O temporal que atingiu Londrina na noite de sexta-feira (20) interrompeu o fornecimento de energia a unidades da Sanepar e afetou o abastecimento de água em Cambé. Em comunicado divulgado neste sábado (21), a companhia informou que parte de Cambé pode registrar oscilação de pressão ou falta de água ao longo do dia.

Quando a água deve voltar em Cambé?

A previsão da Sanepar é que o abastecimento em Cambé e Londrina comece a se recuperar a partir da noite deste sábado. A estimativa se refere ao início da retomada, que pode ocorrer em horários diferentes para os moradores.

Até lá, a companhia orienta as famílias a reservar a água disponível para alimentação e higiene e a adiar tarefas como lavar roupas e calçadas. Os imóveis sem caixa-d’água são os mais sujeitos a ficar com as torneiras secas durante a interrupção.

Por que o temporal em Londrina afetou Cambé?

A queda de energia em Londrina comprometeu a captação, o tratamento e a distribuição de água, com reflexos em municípios vizinhos. As unidades dos sistemas Tibagi e Cafezal ficaram sem energia até o início da madrugada de sábado. No sistema Guarani, o fornecimento elétrico continuava interrompido quando a Sanepar emitiu o comunicado.

Equipes da Sanepar e da Copel trabalham desde sexta-feira para restabelecer a operação. Caminhões-pipa atendem serviços essenciais.

Em Londrina, o alerta abrange todas as regiões. Em Rolândia, há reflexos na área atendida pelo Sistema Tibagi, e o distrito de São Martinho também enfrenta dificuldades. Já no sul de Sabáudia, o abastecimento depende de um poço no distrito de Campinho, em Arapongas, onde também houve queda de energia.

Como consultar a situação no seu endereço

O morador de Cambé pode verificar se há uma interrupção registrada para seu endereço pelo aplicativo Sanepar Mobile ou pelo mapa de abastecimento da Sanepar.

A companhia também atende pelo telefone 0800 200 0115, pelo WhatsApp (41) 99544-0115 e pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br. Para facilitar a consulta, tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Como está o abastecimento no seu bairro? Conte nos comentários do Portal Cambé e informe o horário em que percebeu a queda de pressão ou a volta da água.

Fonte: comunicado da Sanepar de 21 de novembro de 2026.