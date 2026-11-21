O show de Alexandre Pires em Cambé, previsto para a noite de sexta-feira (20 de novembro) como parte do Cambé Musical, ficou para 2027. O forte temporal que atingiu a cidade levou ao cancelamento da apresentação daquela noite. Com a previsão de novas chuvas fortes, a Prefeitura e a equipe do cantor decidiram adiar o show para o próximo ano.

Por que o show saiu dos planos de domingo

Depois do temporal de sexta, a Prefeitura de Cambé e a produção do artista chegaram a um entendimento inicial para realizar a apresentação no domingo (22 de novembro). A mudança permitiria ao público ver o cantor ainda no mesmo fim de semana.

Segundo o comunicado municipal, a previsão de mais chuva forte levou as duas equipes a rever os planos. A decisão levou em conta a segurança de quem iria assistir ao show, dos profissionais que trabalhariam no evento e da estrutura montada para a apresentação.

Onde acompanhar a nova data

A Prefeitura de Cambé vai divulgar o dia da apresentação em seus canais oficiais assim que a data estiver definida. No comunicado, a administração municipal agradeceu a compreensão do público.

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Fonte: comunicado da Prefeitura de Cambé sobre o adiamento do show de Alexandre Pires.