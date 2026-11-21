A equipe de Portugal conquistou uma vitória emocionante de virada em sua estreia na Copa do Mundo de Vela, realizada na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (19). O torneio, conhecido internacionalmente como SSL Gold Cup, marca a primeira grande competição de vela no Brasil desde os Jogos Olímpicos de 2016 e reúne times de 40 países.

No Grupo A, Portugal, apelidado de Navigators, superou a Ucrânia na reta final da regata e cruzou a linha de chegada com apenas 17 segundos de vantagem, registrando o tempo de 37min17s. Antígua e Barbuda e Colômbia completaram as posições seguintes. A seleção ucraniana havia liderado boa parte da prova, tornando a disputa ainda mais acirrada.

Outros destaques da rodada inicial foram as vitórias da Estônia, Lituânia e Uruguai em seus respectivos grupos. Os lituanos, conhecidos como Ambers, também viraram o resultado nos minutos finais, enquanto a Estônia, chamada de Icebreakers, e o Uruguai dominaram suas provas.

O Brasil, representado por uma equipe que inclui o multimedalhista olímpico Robert Scheidt, estreia apenas nas oitavas de final, programadas para o início de dezembro. As primeiras fases da competição seguem até domingo (22), com quatro regatas por grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para a próxima etapa, que acontece entre 26 e 29 de novembro.

O formato do torneio prevê confrontos eliminatórios até a grande final, marcada para o dia 13 de dezembro. Todas as equipes competem em barcos idênticos da classe SSL47, de 14,3 metros, garantindo igualdade de condições na água.

A realização da Copa do Mundo de Vela no Rio reforça a tradição da cidade em sediar grandes eventos náuticos e movimenta o cenário esportivo local, atraindo atenção de atletas e torcedores de todo o mundo.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br