A Quina realiza nesta sexta-feira (13 de novembro de 2026) o sorteio do concurso 7167, com prêmio estimado em R$ 11 milhões. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília.
Esta matéria será atualizada com as cinco dezenas sorteadas e o detalhamento da premiação após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Resultado da Quina 7167
Resultado da Quina
Concurso 7167
Dezenas sorteadas
- 05
- 09
- 25
- 39
- 69
Ordem do sorteio: 05 • 25 • 39 • 09 • 69
As dezenas do concurso de 13/11/2026 serão informadas neste espaço assim que o resultado oficial estiver disponível.
Dezenas sorteadas: [atualizar após o sorteio]
Premiação do concurso 7167
A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão acrescentados após a divulgação do rateio oficial.
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|5 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|4 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|3 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|2 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
A Quina acumulou?
A informação sobre ganhadores na faixa principal ou acúmulo do prêmio será confirmada após a divulgação oficial. A estimativa para o próximo concurso também será atualizada neste espaço.
Fonte: Loterias Caixa.