A Quina realiza nesta sexta-feira (13 de novembro de 2026) o sorteio do concurso 7167, com prêmio estimado em R$ 11 milhões. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília.

Esta matéria será atualizada com as cinco dezenas sorteadas e o detalhamento da premiação após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 7167

Resultado da Quina — Concurso 7167

Loterias • Resultado Resultado da Quina Concurso 7167 Dezenas sorteadas 05 09 25 39 69 Ordem do sorteio: 05 • 25 • 39 • 09 • 69 Dezenas transcritas da imagem da transmissão do sorteio. Premiação e rateio não informados na imagem.

As dezenas do concurso de 13/11/2026 serão informadas neste espaço assim que o resultado oficial estiver disponível.

Dezenas sorteadas: [atualizar após o sorteio]

Premiação do concurso 7167

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão acrescentados após a divulgação do rateio oficial.

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 5 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 4 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 3 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 2 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação

A Quina acumulou?

A informação sobre ganhadores na faixa principal ou acúmulo do prêmio será confirmada após a divulgação oficial. A estimativa para o próximo concurso também será atualizada neste espaço.

Fonte: Loterias Caixa.