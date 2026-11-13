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Resultado sorteio Quina 7167: Sexta-feira, 13/11; prêmio de R$ 11 milhões

Por Redação Portal CambéAtualizada em 13/11/2026 às 21:211 min de leitura
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A Quina realiza nesta sexta-feira (13 de novembro de 2026) o sorteio do concurso 7167, com prêmio estimado em R$ 11 milhões. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília.

Esta matéria será atualizada com as cinco dezenas sorteadas e o detalhamento da premiação após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 7167

Resultado da Quina — Concurso 7167
Loterias • Resultado

Resultado da Quina

Concurso 7167

Dezenas sorteadas

  1. 05
  2. 09
  3. 25
  4. 39
  5. 69

Ordem do sorteio: 05 • 25 • 39 • 09 • 69

Dezenas transcritas da imagem da transmissão do sorteio. Premiação e rateio não informados na imagem.

As dezenas do concurso de 13/11/2026 serão informadas neste espaço assim que o resultado oficial estiver disponível.

Dezenas sorteadas: [atualizar após o sorteio]

Premiação do concurso 7167

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão acrescentados após a divulgação do rateio oficial.

FaixaApostas ganhadorasPrêmio por aposta
5 acertosAguardando divulgaçãoAguardando divulgação
4 acertosAguardando divulgaçãoAguardando divulgação
3 acertosAguardando divulgaçãoAguardando divulgação
2 acertosAguardando divulgaçãoAguardando divulgação

A Quina acumulou?

A informação sobre ganhadores na faixa principal ou acúmulo do prêmio será confirmada após a divulgação oficial. A estimativa para o próximo concurso também será atualizada neste espaço.

Fonte: Loterias Caixa.

Tags
#concurso 7167#loterias#Loterias CAIXA#quina#resultado da Quina
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.