Concurso desta sexta-feira teve prêmio estimado em R$ 13 milhões; confira as dezenas dos dois sorteios.

O resultado da Dupla Sena 3032, realizado nesta sexta-feira (13 de novembro de 2026), já teve as dezenas divulgadas. Com prêmio estimado em R$ 13 milhões, o concurso contou com duas extrações.

Confira abaixo os números apresentados na transmissão do sorteio.

Números sorteados na Dupla Sena 3032

As dezenas estão organizadas em ordem crescente para facilitar a conferência:

Extração Dezenas sorteadas 1º sorteio 09 – 26 – 41 – 43 – 46 – 47 2º sorteio 09 – 13 – 35 – 37 – 39 – 49

Na ordem em que foram extraídas, as dezenas do primeiro sorteio foram 26, 46, 43, 47, 09 e 41. No segundo, saíram 39, 37, 09, 13, 35 e 49.

Premiação da Dupla Sena 3032

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos por faixa ainda aguardam a divulgação da apuração oficial da Caixa.

Faixa de premiação 1º sorteio 2º sorteio 6 acertos — Sena Aguardando apuração Aguardando apuração 5 acertos — Quina Aguardando apuração Aguardando apuração 4 acertos — Quadra Aguardando apuração Aguardando apuração 3 acertos — Terno Aguardando apuração Aguardando apuração

Ainda não há confirmação, nas informações disponíveis, de ganhadores do prêmio principal ou de acúmulo. A estimativa para o próximo concurso também depende da divulgação oficial.

Os apostadores devem conferir o bilhete nos dois sorteios e consultar o detalhamento da premiação no portal das Loterias Caixa.

Dezenas transcritas da imagem da transmissão do concurso 3032.