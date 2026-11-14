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Resultado da Dupla Sena 3032 de sexta-feira, 13/11/2026

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Concurso desta sexta-feira teve prêmio estimado em R$ 13 milhões; confira as dezenas dos dois sorteios.

O resultado da Dupla Sena 3032, realizado nesta sexta-feira (13 de novembro de 2026), já teve as dezenas divulgadas. Com prêmio estimado em R$ 13 milhões, o concurso contou com duas extrações.

Confira abaixo os números apresentados na transmissão do sorteio.

Números sorteados na Dupla Sena 3032

As dezenas estão organizadas em ordem crescente para facilitar a conferência:

ExtraçãoDezenas sorteadas
1º sorteio09 – 26 – 41 – 43 – 46 – 47
2º sorteio09 – 13 – 35 – 37 – 39 – 49

Na ordem em que foram extraídas, as dezenas do primeiro sorteio foram 26, 46, 43, 47, 09 e 41. No segundo, saíram 39, 37, 09, 13, 35 e 49.

Premiação da Dupla Sena 3032

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos por faixa ainda aguardam a divulgação da apuração oficial da Caixa.

Faixa de premiação1º sorteio2º sorteio
6 acertos — SenaAguardando apuraçãoAguardando apuração
5 acertos — QuinaAguardando apuraçãoAguardando apuração
4 acertos — QuadraAguardando apuraçãoAguardando apuração
3 acertos — TernoAguardando apuraçãoAguardando apuração

Ainda não há confirmação, nas informações disponíveis, de ganhadores do prêmio principal ou de acúmulo. A estimativa para o próximo concurso também depende da divulgação oficial.

Os apostadores devem conferir o bilhete nos dois sorteios e consultar o detalhamento da premiação no portal das Loterias Caixa.

Dezenas transcritas da imagem da transmissão do concurso 3032.

Tags
#concurso 3032#Dupla Sena#loterias#Loterias CAIXA#resultado da Dupla Sena
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