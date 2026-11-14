Concurso desta sexta-feira teve prêmio estimado em R$ 13 milhões; confira as dezenas dos dois sorteios.
O resultado da Dupla Sena 3032, realizado nesta sexta-feira (13 de novembro de 2026), já teve as dezenas divulgadas. Com prêmio estimado em R$ 13 milhões, o concurso contou com duas extrações.
Confira abaixo os números apresentados na transmissão do sorteio.
Números sorteados na Dupla Sena 3032
As dezenas estão organizadas em ordem crescente para facilitar a conferência:
|Extração
|Dezenas sorteadas
|1º sorteio
|09 – 26 – 41 – 43 – 46 – 47
|2º sorteio
|09 – 13 – 35 – 37 – 39 – 49
Na ordem em que foram extraídas, as dezenas do primeiro sorteio foram 26, 46, 43, 47, 09 e 41. No segundo, saíram 39, 37, 09, 13, 35 e 49.
Premiação da Dupla Sena 3032
A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos por faixa ainda aguardam a divulgação da apuração oficial da Caixa.
|Faixa de premiação
|1º sorteio
|2º sorteio
|6 acertos — Sena
|Aguardando apuração
|Aguardando apuração
|5 acertos — Quina
|Aguardando apuração
|Aguardando apuração
|4 acertos — Quadra
|Aguardando apuração
|Aguardando apuração
|3 acertos — Terno
|Aguardando apuração
|Aguardando apuração
Ainda não há confirmação, nas informações disponíveis, de ganhadores do prêmio principal ou de acúmulo. A estimativa para o próximo concurso também depende da divulgação oficial.
Os apostadores devem conferir o bilhete nos dois sorteios e consultar o detalhamento da premiação no portal das Loterias Caixa.
Dezenas transcritas da imagem da transmissão do concurso 3032.