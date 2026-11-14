Brasil aposta em trio de meio-campistas contra Japão em amistoso

A seleção brasileira de futebol volta a enfrentar o Japão neste sábado (13), às 7h15 (horário de Brasília), em Singapura, em amistoso preparatório para a temporada de 2026. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o Brasil atuará com três jogadores no meio-campo, mas preferiu manter os nomes em segredo até momentos antes da partida.

Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, Ancelotti explicou que realizou testes nos treinos e destacou o desempenho de Rayan como meio-campista pelo lado esquerdo. O treinador ressaltou a importância de experimentar formações diferentes para avaliar as opções do elenco.

Raphinha será o capitão da equipe e usará a camisa 10. O atacante, que atua no Barcelona, recebeu elogios do treinador por sua qualidade e liderança. Recentemente, Raphinha renovou contrato com o clube espanhol até 2030 e comentou sobre a necessidade de gerenciar sua condição física após sofrer três lesões na coxa direita durante convocações anteriores pela seleção.

O amistoso marca o reencontro entre Brasil e Japão após a vitória brasileira por 2 a 1 na Copa do Mundo deste ano, resultado que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final. No histórico do confronto, o Brasil mantém ampla vantagem, com 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 15 jogos.

A provável escalação do Brasil para a partida conta com Pedro Mourisco, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães, Ryan; Estevão, Vini Jr e Raphinha.

O segundo amistoso da seleção nesta Data Fifa será contra Singapura, na próxima terça-feira (17). Esses jogos servem como preparação para os desafios que a equipe enfrentará nos próximos anos, mantendo a expectativa da torcida brasileira por um desempenho consistente.

O histórico de confrontos e a preparação intensa reforçam a tradição da seleção brasileira, que segue em busca de novas conquistas e da manutenção de sua hegemonia no futebol mundial.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br