Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7167 da Quina, realizado nesta sexta-feira (13 de novembro), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o resultado, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 12,2 milhões.

Os números sorteados foram:

05 – 09 – 25 – 39 – 69

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 54 apostas acertaram quatro dezenas. Cada uma receberá R$ 9.177,18.

Premiação da Quina 7167

Confira a distribuição dos prêmios do concurso de 13/11/2026:

Faixa de premiação Apostas ganhadoras Valor por aposta 5 acertos Nenhuma — 4 acertos 54 R$ 9.177,18 3 acertos 5.069 R$ 93,10 2 acertos 120.944 R$ 3,90

Próximo concurso tem estimativa de R$ 12,2 milhões

Conforme os dados do resultado divulgado, o próximo concurso está previsto para 15 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 12.200.000,00.

O valor acumulado para a próxima extração chegou a R$ 10.962.935,62. A estimativa do prêmio considera também a arrecadação prevista para o concurso.

Outras reservas da modalidade ficaram assim:

Acumulado para concurso de final cinco ou especial: R$ 1.391.017,76.

R$ 1.391.017,76. Acumulado para o Sorteio Especial de São João: R$ 55.684.128,21.

Fonte: Loterias Caixa, conforme os dados fornecidos do concurso 7167.