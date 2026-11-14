Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7167 da Quina, realizado nesta sexta-feira (13 de novembro), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o resultado, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 12,2 milhões.
Os números sorteados foram:
05 – 09 – 25 – 39 – 69
Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 54 apostas acertaram quatro dezenas. Cada uma receberá R$ 9.177,18.
Premiação da Quina 7167
Confira a distribuição dos prêmios do concurso de 13/11/2026:
|Faixa de premiação
|Apostas ganhadoras
|Valor por aposta
|5 acertos
|Nenhuma
|—
|4 acertos
|54
|R$ 9.177,18
|3 acertos
|5.069
|R$ 93,10
|2 acertos
|120.944
|R$ 3,90
Próximo concurso tem estimativa de R$ 12,2 milhões
Conforme os dados do resultado divulgado, o próximo concurso está previsto para 15 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 12.200.000,00.
O valor acumulado para a próxima extração chegou a R$ 10.962.935,62. A estimativa do prêmio considera também a arrecadação prevista para o concurso.
Outras reservas da modalidade ficaram assim:
- Acumulado para concurso de final cinco ou especial: R$ 1.391.017,76.
- Acumulado para o Sorteio Especial de São João: R$ 55.684.128,21.
Fonte: Loterias Caixa, conforme os dados fornecidos do concurso 7167.