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Quina acumula e próximo sorteio tem prêmio estimado em R$ 12,2 milhões

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7167 da Quina, realizado nesta sexta-feira (13 de novembro), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o resultado, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 12,2 milhões.

Os números sorteados foram:

05 – 09 – 25 – 39 – 69

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 54 apostas acertaram quatro dezenas. Cada uma receberá R$ 9.177,18.

Premiação da Quina 7167

Confira a distribuição dos prêmios do concurso de 13/11/2026:

Faixa de premiaçãoApostas ganhadorasValor por aposta
5 acertosNenhuma
4 acertos54R$ 9.177,18
3 acertos5.069R$ 93,10
2 acertos120.944R$ 3,90

Próximo concurso tem estimativa de R$ 12,2 milhões

Conforme os dados do resultado divulgado, o próximo concurso está previsto para 15 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 12.200.000,00.

O valor acumulado para a próxima extração chegou a R$ 10.962.935,62. A estimativa do prêmio considera também a arrecadação prevista para o concurso.

Outras reservas da modalidade ficaram assim:

  • Acumulado para concurso de final cinco ou especial: R$ 1.391.017,76.
  • Acumulado para o Sorteio Especial de São João: R$ 55.684.128,21.

Fonte: Loterias Caixa, conforme os dados fornecidos do concurso 7167.

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#loterias#Loterias CAIXA#prêmio acumulado#quina#resultado da Quina
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Redação Portal Cambé
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