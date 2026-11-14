Concurso 3032, realizado nesta sexta-feira (13), terminou sem ganhadores da sena nos dois sorteios. Próximo concurso será em 16 de novembro.

A Dupla Sena acumulou novamente. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas de qualquer um dos dois sorteios do concurso 3032, realizado nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Com o resultado, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, marcado para segunda-feira, 16 de novembro, subiu para R$ 13,3 milhões.

Resultado da Dupla Sena 3032

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 09 – 26 – 41 – 43 – 46 – 47

2º sorteio: 09 – 13 – 35 – 37 – 39 – 49

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, apostas foram premiadas com cinco, quatro e três acertos nos dois sorteios.

Premiação do primeiro sorteio

No primeiro sorteio, oito apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma receberá R$ 17.092,89.

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 6 acertos Nenhuma — 5 acertos 8 R$ 17.092,89 4 acertos 1.184 R$ 131,99 3 acertos 23.456 R$ 3,33

Premiação do segundo sorteio

O segundo sorteio teve 25 apostas com cinco acertos, com prêmio individual de R$ 4.922,75.

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 6 acertos Nenhuma — 5 acertos 25 R$ 4.922,75 4 acertos 1.471 R$ 106,23 3 acertos 27.076 R$ 2,88

Próximo concurso tem estimativa de R$ 13,3 milhões

O próximo concurso da Dupla Sena está previsto para 16 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 13.300.000,00.

O valor acumulado na faixa de seis acertos do primeiro sorteio chegou a R$ 12.846.036,62. Já a reserva destinada ao Sorteio Especial de Páscoa soma R$ 9.436.695,34.

Fonte: dados do resultado da Dupla Sena fornecidos pela Caixa Econômica Federal.