Concurso 3032, realizado nesta sexta-feira (13), terminou sem ganhadores da sena nos dois sorteios. Próximo concurso será em 16 de novembro.
A Dupla Sena acumulou novamente. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas de qualquer um dos dois sorteios do concurso 3032, realizado nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Com o resultado, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, marcado para segunda-feira, 16 de novembro, subiu para R$ 13,3 milhões.
Resultado da Dupla Sena 3032
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio: 09 – 26 – 41 – 43 – 46 – 47
2º sorteio: 09 – 13 – 35 – 37 – 39 – 49
Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, apostas foram premiadas com cinco, quatro e três acertos nos dois sorteios.
Premiação do primeiro sorteio
No primeiro sorteio, oito apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma receberá R$ 17.092,89.
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|6 acertos
|Nenhuma
|—
|5 acertos
|8
|R$ 17.092,89
|4 acertos
|1.184
|R$ 131,99
|3 acertos
|23.456
|R$ 3,33
Premiação do segundo sorteio
O segundo sorteio teve 25 apostas com cinco acertos, com prêmio individual de R$ 4.922,75.
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|6 acertos
|Nenhuma
|—
|5 acertos
|25
|R$ 4.922,75
|4 acertos
|1.471
|R$ 106,23
|3 acertos
|27.076
|R$ 2,88
Próximo concurso tem estimativa de R$ 13,3 milhões
O próximo concurso da Dupla Sena está previsto para 16 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 13.300.000,00.
O valor acumulado na faixa de seis acertos do primeiro sorteio chegou a R$ 12.846.036,62. Já a reserva destinada ao Sorteio Especial de Páscoa soma R$ 9.436.695,34.
Fonte: dados do resultado da Dupla Sena fornecidos pela Caixa Econômica Federal.