Resultado da Lotofácil 3829 de sexta-feira (13/11): uma aposta acerta e leva R$ 1,6 milhão

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3829 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 1.642.095,56.
Números sorteados
01 02 04 06 09 10 13 15 16 18 19 20 22 23 24
Na ordem do sorteio: 22 – 18 – 01 – 13 – 24 – 19 – 20 – 09 – 23 – 06 – 16 – 15 – 02 – 10 – 04.
Premiação do concurso 3829
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|1
|R$ 1.642.095,56
|14 acertos
|280
|R$ 1.756,68
|13 acertos
|9.274
|R$ 35,00
|12 acertos
|104.513
|R$ 14,00
|11 acertos
|506.042
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.812.277,50.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Jundiai (SP) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3830, está previsto para domingo (15/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 6.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotofácil 3828 de quinta-feira (12/11): uma aposta acerta e leva R$ 3,5 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.