Resultado da Lotofácil 3829 de sexta-feira (13/11): uma aposta acerta e leva R$ 1,6 milhão

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3829 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 1.642.095,56.

Números sorteados

01 02 04 06 09 10 13 15 16 18 19 20 22 23 24

Na ordem do sorteio: 22 – 18 – 01 – 13 – 24 – 19 – 20 – 09 – 23 – 06 – 16 – 15 – 02 – 10 – 04.

Premiação do concurso 3829

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 1 R$ 1.642.095,56 14 acertos 280 R$ 1.756,68 13 acertos 9.274 R$ 35,00 12 acertos 104.513 R$ 14,00 11 acertos 506.042 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.812.277,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Jundiai (SP) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3830, está previsto para domingo (15/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 6.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3828 de quinta-feira (12/11): uma aposta acerta e leva R$ 3,5 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.