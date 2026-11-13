Resultado da Lotofácil 3828 de quinta-feira (12/11): uma aposta acerta e leva R$ 3,5 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3828 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 3.488.041,77.
Números sorteados
03 05 07 08 11 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25
Na ordem do sorteio: 23 – 15 – 14 – 08 – 13 – 03 – 11 – 20 – 18 – 22 – 19 – 21 – 05 – 25 – 07.
Premiação do concurso 3828
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|1
|R$ 3.488.041,77
|14 acertos
|385
|R$ 1.583,91
|13 acertos
|14.614
|R$ 35,00
|12 acertos
|184.061
|R$ 14,00
|11 acertos
|931.777
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 32.659.553,50.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Sao Jose dos Campos (SP) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3829, está previsto para sexta-feira (13/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotofácil 3827 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 5 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.