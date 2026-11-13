Resultado da Lotofácil 3828 de quinta-feira (12/11): uma aposta acerta e leva R$ 3,5 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3828 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 3.488.041,77.

Números sorteados

03 05 07 08 11 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25

Na ordem do sorteio: 23 – 15 – 14 – 08 – 13 – 03 – 11 – 20 – 18 – 22 – 19 – 21 – 05 – 25 – 07.

Premiação do concurso 3828

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 1 R$ 3.488.041,77 14 acertos 385 R$ 1.583,91 13 acertos 14.614 R$ 35,00 12 acertos 184.061 R$ 14,00 11 acertos 931.777 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 32.659.553,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Sao Jose dos Campos (SP) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3829, está previsto para sexta-feira (13/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3827 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 5 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.