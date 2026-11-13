 Pular para o conteúdo
sábado, 14 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil
Ver últimas
Loterias

Resultado da Lotofácil 3828 de quinta-feira (12/11): uma aposta acerta e leva R$ 3,5 milhões

Confira os números sorteados no concurso 3828 da Lotofácil, de quinta-feira (12/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Loterias
PublicidadeClinica Matéria
Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
Compartilhe

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3828 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 3.488.041,77.

Números sorteados

03 05 07 08 11 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25

Na ordem do sorteio: 23 – 15 – 14 – 08 – 13 – 03 – 11 – 20 – 18 – 22 – 19 – 21 – 05 – 25 – 07.

Premiação do concurso 3828

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
15 acertos1R$ 3.488.041,77
14 acertos385R$ 1.583,91
13 acertos14.614R$ 35,00
12 acertos184.061R$ 14,00
11 acertos931.777R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 32.659.553,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

  1. Sao Jose dos Campos (SP) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3829, está previsto para sexta-feira (13/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3827 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 5 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#lotofacil#Resultados das loterias
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.