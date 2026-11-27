A Caixa divulgou a premiação do concurso 3091 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (26/11/2026). Ninguém acertou a faixa principal (6 acertos) e o prêmio acumulou.

Os números sorteados estão na matéria Resultado da Mega-Sena 3091 de quinta-feira (26/11): veja os números.

Premiação do concurso 3091

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 64 R$ 25.521,49 4 acertos 5.321 R$ 438,52

A arrecadação total do concurso foi de R$ 53.285.976,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3092, está previsto para domingo (29/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 82.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 27/11/2026 às 04h59 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.