A Caixa divulgou a premiação do concurso 3091 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (26/11/2026). Ninguém acertou a faixa principal (6 acertos) e o prêmio acumulou.
Os números sorteados estão na matéria Resultado da Mega-Sena 3091 de quinta-feira (26/11): veja os números.
Premiação do concurso 3091
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|64
|R$ 25.521,49
|4 acertos
|5.321
|R$ 438,52
A arrecadação total do concurso foi de R$ 53.285.976,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3092, está previsto para domingo (29/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 82.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 27/11/2026 às 04h59 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.