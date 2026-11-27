O governo federal e entidades que representam os exportadores de carne reagiram, nesta quinta-feira (26), às declarações do presidente da França, Emmanuel Macron. Em discurso para agricultores franceses, ele afirmou que a carne brasileira é “dopada” e comemorou as restrições da União Europeia à importação de produtos de origem animal do Brasil e do Mercosul.

Segundo as informações divulgadas, o termo usado por Macron fazia referência ao uso de antimicrobianos na produção animal dos países do bloco sul-americano.

Em nota conjunta, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) lamentaram as falas do presidente francês. Para as pastas, as declarações “disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteína animal no Brasil”.

Os ministérios defenderam o rigor do sistema brasileiro de controle sanitário e lembraram a parceria de décadas entre os fornecedores nacionais e o mercado europeu. A posição da União Europeia, apoiada pela França, foi classificada pelo governo como protecionista e de natureza política.

“Ao reafirmar a importância atribuída à parceria estratégica com a França, o governo brasileiro insta o governo francês a revisitar seu posicionamento à luz das evidências científicas. Ressalta que, diante de pressões protecionistas, devem prevalecer os melhores interesses do relacionamento bilateral, sempre pautado pelo respeito mútuo e pela reciprocidade. O governo brasileiro reserva-se o direito de recorrer aos instrumentos de que dispõe para defender os interesses legítimos de seus produtores e exportadores”, afirma o texto.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) também se manifestou e classificou as afirmações de Macron como graves, inaceitáveis e sem fundamento técnico. A entidade citou um relatório da Comissão Europeia, publicado em setembro, pouco depois do início das sanções às exportações do Mercosul.

De acordo com a ABPA, o documento concluiu que os controles oficiais brasileiros são capazes de oferecer as garantias exigidas pelo bloco europeu em relação às restrições ao uso de antimicrobianos. “As manifestações da Presidência francesa que desconsideram essas conclusões desqualificam o trabalho técnico da Comissão Europeia, induzem o consumidor a erro e conferem respaldo político a iniciativas de caráter protecionista”, afirmou a associação.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) também repudiou as declarações. Segundo a entidade, “a restrição imposta pela União Europeia decorre de novas exigências regulatórias relativas ao controle do uso de antimicrobianos ao longo do ciclo produtivo dos animais, e não da comprovação de riscos à saúde dos consumidores”.

Para a Abiec, as falas de Macron têm caráter político e protecionista. A associação informou que a União Europeia responde por cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina.

“A oferta é complementar à produção europeia e contribui para o acesso dos consumidores a alimentos de qualidade e a preços competitivos. Não se justifica, portanto, tratar o Brasil como uma ameaça aos produtores europeus. Após mais de duas décadas de negociações, é inadmissível que os benefícios do acordo sejam unilaterais, sendo fundamental assegurar o equilíbrio e a reciprocidade dos compromissos assumidos entre os dois blocos”, declarou a Abiec.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br