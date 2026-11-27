A XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Londrina foi aberta nesta quinta-feira (26), com público aproximado de 400 pessoas, segundo a Prefeitura. O primeiro dia do evento ocorreu na sede da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel), na região norte da cidade.

A programação seguiu ao longo da manhã e da tarde. Das 8h às 12h, as atividades foram reservadas aos delegados indicados nas pré-conferências, com recepção, credenciamento, leitura e aprovação do regimento.

A solenidade oficial de abertura começou às 14h. Participaram autoridades locais, conselheiros, representantes de instituições e entidades e o público principal do encontro: crianças e adolescentes atendidos pelas políticas e serviços do município.

Ainda à tarde, Silvia Alapanian e Raul Zainedin da Rocha conduziram a palestra magna, com o tema desta edição: “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e a Democracia Participativa”.

Os trabalhos da Conferência são organizados em seis eixos: participação social, fortalecimento dos Conselhos Tutelares, convivência familiar e comunitária, enfrentamento às violências, prevenção do trabalho infantil e medidas socioeducativas.

O evento continua nesta sexta-feira (27), das 8h às 16h15, com sessão plenária para debater quase 300 propostas. Também está prevista a eleição dos delegados que vão representar Londrina na etapa estadual.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), José Wilson de Souza, apontou a participação social e democrática como base do processo. “Temos aqui a chance não só de debater temas importantes, mas de contribuir para o presente e futuro dessas crianças e adolescentes, de aprimorar o controle social, fortalecer a participação popular, os conselhos tutelares, o pertencimento e vínculos familiares para o desenvolvimento saudável de todos. Também é essencial a prevenção e enfrentamento à violência e exploração infantil, e aprimoramento das medidas socioeducativas, pensando em ações e estratégias efetivas para isso”, afirmou.

O secretário municipal de Assistência Social, Claudio de Melo, reforçou o compromisso da Prefeitura com as políticas voltadas ao público infantojuvenil. “Ouvir e atender esse público é prioridade nossa. Muitas vezes, eles não recebem o tratamento e cuidado de que precisam, mas são eles que estarão aqui no nosso amanhã”, declarou.

Segundo o secretário, o trabalho precisa começar na base. “Se esse trabalho não começar na base, não há como projetar o fortalecimento das políticas de atendimento, principalmente sobre prevenção. A Conferência é espaço plural e democrático para trazer as perspectivas de aprimoramento dos serviços”, disse.

Um estudante de 17 anos, atendido pelo Serviço de Aprendizagem da Epesmel, participou do evento depois de passar pelas etapas anteriores. “Participei da Conferência Livre na Epesmel e depois na pré-conferência na Guarda Mirim, agora estou aqui. É um trabalho que considero importante e que pretendo continuar, porque é legal representar aquilo que você vive”, contou.

Uma das atividades do dia foi uma dinâmica lúdica com crianças de 6 a 12 anos, para estimular a compreensão sobre seus direitos fundamentais. A atividade foi conduzida por Denise Caldeirão, representante do Instituto Adama e conselheira do CMDCA.

“A intenção é que as crianças tivessem um momento especialmente delas, de colocar suas próprias perspectivas sobre vivências e direitos. É uma forma de dar protagonismo às crianças”, explicou a conselheira. Para ela, a escuta deve ser permanente, e não restrita ao período da Conferência.

A promotora de Justiça Fabiana Pimenta, da área da Infância e Juventude, afirmou que o encontro ajuda a fortalecer a rede de proteção. “Atrás de cada pessoa aqui, de cada inscrição no evento, há uma história de vida de uma criança ou adolescente, de pessoas corajosas que devem e merecem ser protegidas”, disse.

Representando o Conselho Tutelar de Londrina, Elen Luz defendeu a construção coletiva das políticas. “Nada se faz sozinho, são muitas mãos trabalhando unidas. Somos em 25 conselheiros”, pontuou. Ela também destacou que a presença das crianças e adolescentes é fundamental na discussão.

Uma das responsáveis pela palestra magna, Silvia Alapanian é assistente social, doutora em Serviço Social pela PUC-SP e conselheira do CMDCA. “Essa edição é uma das que mais reuniu público predominante de jovens, e isso merece ser incentivado. Temos uma sociedade que está envelhecendo e a juventude precisa entender a importância do seu papel”, avaliou.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br