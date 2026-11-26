Um raio atingiu o navio-plataforma P-77 da Petrobras, instalado no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, e provocou um princípio de incêndio. De acordo com a estatal, o fogo foi controlado rapidamente pelas equipes de segurança da própria unidade.

Segundo a Petrobras, ninguém ficou ferido e os equipamentos da plataforma não foram danificados.

Em nota, a empresa afirmou: “A companhia reforça que a segurança das pessoas, das instalações e do meio ambiente é prioridade em todas as suas operações”.

A P-77 opera desde março de 2019. Trata-se de uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo, ancorada a cerca de 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro.

Conforme a Petrobras, a plataforma tem capacidade para produzir 150 mil barris de petróleo por dia e comprimir até 6 milhões de metros cúbicos de gás diariamente. A unidade está ancorada em uma área com lâmina d’água de 1.980 metros de profundidade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br